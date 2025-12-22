Ограбление Лувра за семь минут: было похищено более 8000 бриллиантов на 88 млн евро

Во время ограбления Лувра в октябре грабители украли восемь ювелирных украшений с драгоценными камнями на сумму 88 млн евро . Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на расследование.

Ограбление Лувра

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники забрали драгоценности из галереи Аполлона — предметы из коллекции украшений Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и диадему. У здания музея после ограбления также была найдена сломанная корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

Все украшения были инкрустированы драгоценными камнями. Так, как пишет BFMTV, в общей сложности грабители украли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин.

По данным канала, грабители проникли в галерею Аполлона в 9:34 утра, взломав окно с помощью угловой шлифовальной машины. Двое воров быстро схватили ювелирные украшения, положили их в сумку и спрятали в карманы.

В настоящий момент все четыре подозреваемых пойманы. Им предъявлены официальные обвинения, они помещены под стражу до суда. Похищенные драгоценности при этом так и не были найдены.