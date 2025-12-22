Multi от Минфин
українська
22 декабря 2025, 16:48

С сегодняшнего дня в Украине заработал дашборд «Пульс» для обратной связи бизнеса с властью

В Украине заработал первый публичный аналитический дашборд платформы «Пульс» — онлайн-инструмента обратной связи между бизнесом и органами государственной власти, сообщила Государственная налоговая служба. Виджет сервиса интегрирован и размещен на вебпортале ДПС.

В Украине заработал первый публичный аналитический дашборд платформы «Пульс» — онлайн-инструмента обратной связи между бизнесом и органами государственной власти, сообщила Государственная налоговая служба.

Как работает «Пульс»

Государственная налоговая служба стала первым органом власти, который включился в проект «Пульс» и обеспечил интеграцию Электронного кабинета с платформой.

По данным налоговой, «Пульс» позволяет предпринимателям:

  • сообщать о проблемах во взаимодействии с органами государственной власти;
  • получать пособие по их решению;
  • оценивать работу государственных сервисов;
  • высказывать предложения по улучшению бизнес-климата.

Пользователи могут оставлять положительные отзывы о государственных услугах.

Для использования виджета на вебпортале ГНС требуется:

  • нажать иконку с логотипом дашборда в правом верхнем углу;
  • оценить условия ведения бизнеса в Украине от одного до десяти;
  • написать комментарий с указанием проблематики, региона, ответственного органа, отрасли и должности;
  • отправить обращение, авторизовавшись через ID.GOV.UA.

Оставить комментарии и обращения можно также на сайте www.pulse.gov.ua, в Электронном кабинете, на сайте Министерства экономики Украины, на Портале электронных сервисов, на сайтах центральных органов исполнительной власти и областных военных администраций.

«Дашборд позволяет ГНС получать объективные сигналы от бизнеса, анализировать проблемы и тенденции в сфере налогового администрирования в режиме реального времени», — отметили в налоговой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

