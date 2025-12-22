Bitget: объём спотовой торговли токенизированными акциями превысил $500 млн, акция с нулевыми комиссиями продлена

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), объявила о том, что совокупный объем спотовой торговли токенизированными акциями на платформе превысил $500 млн. Этот показатель отражает стремительное расширение ончейн-доступа к глобальным акциям и растущее принятие токенизированных реальных активов (RWA).

Торговая активность заметно ускорилась в декабре. В течение первой недели месяца Bitget зафиксировала более $88 млн объёма торгов токенизированными акциями, выпущенными Ondo, что составило около 73% всей рыночной активности в этом сегменте за указанный период. Такая концентрация объемов подчёркивает глубину ликвидности и эффективность исполнения ордеров на платформе на фоне растущего интереса к токенизированным акциям со стороны более широкой аудитории.

Токенизированные акции являются ключевым элементом экосистемы UEX от Bitget, которая объединяет цифровые активы, ончейн-инструменты, токенизированные акции и торговые инструменты на базе ИИ в единой торговой среде. Все токенизированные акции на Bitget торгуются в режиме 5×24, что позволяет пользователям реагировать на отчёты компаний, макроэкономические события и новости, выходящие вне стандартных торговых часов рынков США. Ранние данные платформы показывают, что значительная часть торговой активности происходит за пределами стандартных американских торговых сессий, что демонстрирует, как токенизация перераспределяет ликвидность фондового рынка между различными регионами мира.

Достижение этого рубежа отражает более широкие структурные изменения в глобальных финансах на фоне растущего спроса на токенизированные реальные активы. Участники рынка всё чаще отдают предпочтение платформам, которые предлагают непрерывный доступ, прозрачное ценообразование и консолидированный доступ как к традиционным, так и к цифровым активам. Торговые паттерны на Bitget указывают на то, что токенизированные акции переходят из разряда экспериментальных инструментов в категорию устойчивого и полноценного элемента глобальной торговой активности.

Для поддержки дальнейшего участия Bitget продлила программу торговли токенизированными акциями с нулевой комиссией до 16 января 2026 года, отменив как торговые, так и gas-комиссии для выбранных продуктов. В рамках текущей акции 0-Fee Stock Race (этап 6) пользователи, торгующие подходящими парами, включая CRCLon, TSLAon и MUon, также могут принять участие в розыгрыше призового фонда в 30 000 BGB, при этом индивидуальное вознаграждение может достигать 1 000 BGB.

Данные платформы также показывают, что спрос на торги охватывает как отдельные технологические акции, так и продукты, привязанные к индексам. Основные объёмы по-прежнему сосредоточены в бумагах компаний с большой капитализацией — таких как Tesla, Nvidia, Apple, Meta, а также инструментах, связанных с индексом Nasdaq. Активность поддерживается сезонами отчётности, развитием ИИ-технологий и макроэкономическим позиционированием. Одновременно рост интереса к токенизированным ETF и защитным активам указывает на всё более активное использование токенизированных акций для диверсификации портфеля и управления рисками.

«Токенизированные акции становятся ключевыми воротами к глобальным рынкам», — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. — «Новая волна принятия заключается в том, что пользователи получают ончейн-доступ к традиционным активам, и это полностью соответствует нашему видению будущего финансов — единого, безграничного и доступного с одной платформы».

По мере дальнейшего роста совокупных объемов и расширения географии участников токенизированные акции становятся одним из ключевых драйверов экосистемы UEX от Bitget, соединяя традиционные финансовые рынки с инфраструктурой на базе блокчейна.