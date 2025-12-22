Италия оштрафовала Apple на 98,6 млн евро

Итальянское антимонопольное ведомство наложило штраф в размере €98,6 млн ($115,5 млн) на Apple Inc., Apple Distribution International Ltd. и Apple Italia Srl за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом пишет Investing.

Что нарушил Apple

Регулирующий орган заявил, что Apple нарушила статью 102 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU) на рынке предоставления платформ разработчикам для онлайн-распространения приложений пользователям iOS.

По мнению ведомства, Apple сохраняет «абсолютное доминирование» на этом рынке через свой App Store, который служит эксклюзивной платформой для распространения приложений на устройства iOS.

Этот штраф представляет собой очередную регуляторную проблему для технологического гиганта в Европе, где власти всё чаще проверяют деловую практику крупных технологических компаний.

