Национальный банк Украины (НБУ) решил удержать учетную ставку на уровне 15,5%, несмотря на то, что рост цен в стране замедляется быстрее прогнозов. Главной причиной такого консерватизма стала неопределенность в отношении международной помощи на ближайшие годы, которую члены монетарного комитета назвали главным риском для экономики. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 22 декабря по итогам дискуссии Комитета по монетарной политике.
В НБУ объяснили, почему боятся снижать учетную ставку несмотря на падение инфляции
Инфляция падает, но страх остается
Заседание, состоявшееся 10 декабря, продемонстрировало раскол во взглядах руководства регулятора, хотя и с явным преимуществом «ястребов» (сторонников жесткой политики). Из 11 членов комитета 10 проголосовали за сохранение старой ставки (15,5%), и только один высказался за ее снижение до 15%.
Статистика дает поводы для оптимизма: в ноябре инфляция упала до 9,3% в годовом измерении. Это лучший результат, чем ожидал Нацбанк. Цены сдерживаются благодаря хорошему урожаю и стабильному курсу доллара.
Однако большинство членов комитета считает, что расслабляться рано. Главные аргументы против снижения ставки:
- Инфляционные ожидания: Население и бизнес все еще ожидают роста цен (двузначные цифры), а поисковые запросы в интернете свидетельствуют о том, что тема инфляции беспокоит людей все больше.
- Энергетический террор: Удары по энергосистеме повышают расходы бизнеса (генераторы, топливо), что в конечном итоге перекладывается на цены в магазинах.
Главный риск — западные деньги
Наибольшим фактором неопределенности стала международная финансовая помощь на 2026−2027 годы. Хотя переговоры о кредитах под залог российских активов продолжаются, окончательных гарантий ритмичности поступлений нет.
Один из членов комитета метко охарактеризовал эту проблему:
«Несогласованность параметров будущего официального финансирования является слоном в посудной лавке — слишком весомым риском, который нельзя игнорировать при принятии монетарных решений».
Логика регулятора проста: если сейчас снизить ставку, а потом помощь задержится, гривна может пошатнуться. Тогда ставку придется резко поднимать, что подорвет доверие к НБУ. Поэтому лучше «переждать шторм» с высокой ставкой.
Голос меньшинства и прогноз на будущее
Единственный член комитета, проголосовавший за снижение ставки до 15%, считает, что НБУ действует слишком осторожно. По его мнению, реальная ставка становится слишком высокой для экономики, которая и так страдает от войны, а у Нацбанка достаточно валютных резервов, чтобы контролировать ситуацию.
Что касается будущего, то большинство (8 членов КМП) прогнозируют, что к концу 2026 года учетная ставка упадет до 12,5%. Однако трое пессимистов считают, что из-за войны ее придется держать на уровне 13−14%.
Как учетная ставка влияет на кошелек
Учетная ставка — это, по сути, стоимость денег в экономике. Когда НБУ держит ее высокой (15,5%), происходят два процесса:
- Депозиты: Банкам выгодно держать высокие проценты по депозитам. Это стимулирует людей нести деньги в банк, а не тратить их в магазинах или покупать валюту. Это снижает инфляцию и давление на курс.
- Кредиты: Займы для бизнеса и населения остаются дорогими. Это тормозит развитие экономики (меньше инвестиций, меньше покупок), но это «цена», которую платят за стабильность цен.
Решение сохранить ставку означает, что в ближайшее время доходность депозитов и ОВГЗ останется привлекательной, но и дешевых кредитов ждать не стоит.
