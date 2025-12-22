Multi от Минфин
22 декабря 2025, 11:41

С 1 января 2026 года во Франции будут действовать новые требования для иностранцев

С 1 января 2026 г. во Франции будут действовать новые требования для иностранцев, которые планируют получить долгосрочное разрешение на проживание или гражданство. Одним из ключевых изменений станет обязательный гражданский экзамен, проверяющий знание основ французского общества и государственных ценностей. Об этом пишет Visitukraine.today.

С 1 января 2026 г.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменится

Франция продолжает реформировать миграционную политику, делая акцент на интеграции иностранцев в общественную и правовую среду страны. С 2026 года одним из обязательных этапов для получения многолетнего вида на жительство, карты резидента или французского гражданства станет гражданский экзамен — Examen civique.

Его цель — подтвердить базовое понимание принципов Республики, прав и обязанностей граждан Франции, а также ключевых общественных норм. Чтобы избежать отказов или задержек в рассмотрении документов, важно заранее разобраться, как работает новая система и что ожидается от заявителей.

Кого касается экзамен?

Обязательный гражданский экзамен во Франции с 2026 года вводится не для всех иностранцев, а только для категорий заявителей, для которых государство считает интеграцию во французское общество ключевым условием легального пребывания или изменения статуса.

Экзамен обязателен для лиц, подаваемых на:

  • Многолетние вида на жительство сроком от 2 до 4 лет
  • (в том числе на основании трудового контракта CDI, воссоединения семьи, предпринимательской деятельности и т. п.);
  • 10-летнюю карту резидента Франции;
  • Обретение гражданства Франции путем натурализации.

Важный нюанс! Гражданский экзамен сдается перед первой подачей на многолетнее вид на жительство. Если у иностранца уже есть такое разрешение и подается на его продление, повторно сдавать экзамен не нужно.

Когда нужно сдавать экзамен и как он повлияет на подачу документов?

Гражданский экзамен становится частью процедуры подачи документов, а не формальностью после получения разрешения. Без успешного составления Examen civique подача заявления на соответствующий миграционный статус будет невозможна.

Ключевые моменты, которые следует учесть:

  • Экзамен сдается к первой подаче на многолетнее вид на жительство (2−4 года);
  • Результаты экзамена прилагаются в пакет документов при подаче;
  • Для продления действующего многолетнего разрешения новые требования не применяются;
  • Для подачи на 10-летнюю карту резидента или гражданство экзамен является обязательным этапом независимо от оснований проживания.

Отсутствие сертификата или игнорирование этого требования может привести к отказу в принятии документов или задержке рассмотрения дела. Именно поэтому важно планировать подготовку и сдачу экзамена заранее, а не на финальном этапе подачи.

Официальные правила проведения, список вопросов и организационные детали были обнародованы Министерством внутренних дел Франции в декабре 2025 года.

Где готовиться к экзамену: официальные ресурсы

Для подготовки к Examen civique правительство Франции запустило специальный государственный портал Formation Civique. Этот сайт является единственным рекомендуемым официальным источником, на который ориентируются экзаменационные центры.

Источник: Минфин
