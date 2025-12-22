В 2026 году законодательство продолжит трансформироваться по этапам пенсионной реформы, заложенной в предыдущие годы. Для будущих пенсионеров этот год станет временем ужесточения требований к страховому стажу, но принесет и ожидаемые повышения выплат, привязанных к ключевым социальным стандартам. О том, как изменится начисление пенсий в 2026 году, «Минфину» рассказал управляющий адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Иван Хомич.

Увеличение страхового стажа

Первое, на что следует обратить внимание тем, кто планирует выход на заслуженный отдых, это изменение требований к продолжительности страхового стажа. В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо будет иметь не менее 33 лет стажа.

Напомним, что в 2025 году эта планка составляла 32 года. Это прямое следствие пенсионной реформы, которая предусматривает ежегодное повышение стажа необходимого на один год до 2028 года.

Тем гражданам, которые не достигнут показателя в 33 года, придется отложить выход на пенсию до 63 или 65 лет, в зависимости от имеющегося у них накопленного стажа на тот момент. Для выхода на пенсию в 63 года в 2026 году нужно иметь не менее 23 лет стажа, а в 65 лет — по-прежнему 15 лет стажа.

Поэтому важно заранее проверять данные о своем стаже. Это можно сделать на портале электронных услуг Пенсионного Фонда, но при условии, что весь стаж к 2004 году оцифрован и отображается в личном кабинете пенсионера. В противном случае трудовой стаж подтверждается записями в трудовой книжке и т. д. документами (военный билет, диплом о высшем образовании и т. п. ).

Как изменятся минимальные пенсии

Положительные изменения ожидаются с 1 января 2026 года. Планируемый рост минимальной заработной платы до 8647 грн станет основанием для перерасчета пенсий для определенных категорий граждан.

Согласно части 2 статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» для лиц, достигших 65 лет и имеющих полный стаж (у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет), минимальный размер пенсии устанавливается в размере 40 процентов минимальной заработной платы. Таким образом, для указанных пенсионеров минимальная пенсия вырастет с 3200 до 3458 грн.

Параллельно с этим, с 1 января ожидается рост прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2361 до 2595 грн. Этот показатель базовый для расчета минимальных и максимальных размеров пенсий, поэтому в 2026 году минимальная пенсия будет составлять 2595 грн, а максимальная 25950 грн (10 прожиточных минимумов).

Кроме того, изменение размера прожиточного минимума повлечет за собой привязанные к нему пересчет надбавок, повышений и доплат, в частности, возрастет и доплата за сверхурочный стаж с 23,61 грн до 25,95 грн за каждый год сверх нормы.

Календарь пересчета на 2026 год также предусматривает традиционные весенние этапы.

Индексация пенсий

С 1 марта должна состояться ежегодная индексация пенсий, призванная частично перекрыть инфляционные процессы и рост средней заработной платы. А уже с 1 апреля органы Пенсионного фонда проведут автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров, учитывая их обновленный стаж или заработок за последние два года.

Отдельного внимания требует ситуация с индексацией выплат для гражданских пенсионеров, которым пенсия была назначена в период с 2020 по 2024 годы. Есть риск, что действующая правительственная формула снова окажется для них несправедливой.

Специфика расчета заключается в том, что из-за относительно высокой базы начисления в первые годы после ухода на пенсию, фактическая индексация для этой категории часто «поглощается» разницей в расчетах или ограничивается фиксированными суммами. Если правительство не изменит нормативный подход к порядку проведения индексации, в 2026 году таким пенсионерам выплаты будут увеличены частично или номинально.

В то же время хочу отметить, что этот вопрос не безнадежен: судебная практика на стороне граждан. В судебном порядке вполне реально обязать органы Пенсионного фонда произвести полный перерасчет и выплату индексации без применения дискриминационных ограничений.

Предельный срок оцифровки трудовых книжек и ежегодная идентификация

Также хочу отметить административные процедуры, игнорирование которых может стоить вам потери выплат или части стажа. К июню 2026 года истекает переходный период для оцифровки трудовых книжек. Гражданам и работодателям необходимо завершить передачу данных о трудовой деятельности в реестр застрахованных лиц. Если вы до сих пор имеете только бумажную трудовую книжку и эти данные не внесены в электронную систему, существует риск потери подтверждения стажа при его исчислении, особенно если бумажный документ будет поврежден или потерян.

Также неизменным остается требование прохождения физической идентификации. Это процедура, которую необходимо проходить ежегодно для подтверждения того, что лицо живое и имеет право на получение выплат. Особенно это касается внутренне перемещенных лиц и находящихся за рубежом пенсионеров.

Непрохождение идентификации является законным основанием для приостановки начисления пенсионных выплат до момента выяснения обстоятельств. Поэтому советую не пренебрегать этой обязанностью и воспользоваться доступными механизмами идентификации через вебпортал Пенсионного фонда, «Действие» или консульские учреждения, чтобы избежать блокирования карточных счетов и остановки выплат в 2026 году.