Курс валют на понедельник: доллар в банках прибавил две копейки, евро потерял 18 копеек

В понедельник, 22 декабря, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро в покупке потерял 18 копеек, а в продаже 7 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке и 4 копейки в продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,05−42,47 грн. Евро покупают за 49,20 грн, а продают за 49,89 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,25−42,34, евро — 49,70−49,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,18−42,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,49−49,51 грн/евро.

