«Киевгорстрой» получил нового руководителя

С 19 декабря 2025 года ЧАО «Холдинговая компания « Киевгорстрой » возглавил предприниматель Дмитрий Никифоров. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы YouControl, пишет Forbes.ua.

Что известно

На посту и. о. главы правления «Киевгорстрой» он заменил Светлану Самсонову, которая временно возглавляла компанию после увольнения Василия Олейника в мае этого года.

По данным источников рынка, в ближайшее время планируется изменение всего правления холдинговой компании, передает «Интерфакс-Украина» .

Кто такой Никифоров

Дмитрий Никифоров — киевский предприниматель с опытом работы на фондовых и финансовых рынках. Он директор «Юнитрейд маркет», основал финансовую компанию «Омега Инвест», аптечную сеть «Омега» и бренд питьевой воды VODA UA.

Никифоров также является соучредителем криптогаманца со встроенной платежной картой HitBit Pro.

За 2024 год выручка «Киевгорстроя» упала в 2,3 раза до 904,8 млн грн, сравнивая с 2023-м, по данным YouControl. Но застройщик получил 34,2 млн грн прибыли против 111,6 млн грн убытков годом ранее. Результаты первого квартала 2025-го — 86,5 млн грн выручки и 7 млн грн убытков.