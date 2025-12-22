Citi спрогнозировал рост биткоина до $143 000 в 2026 году

Стоимость биткоина достигнет $143 000 в следующем году, спрогнозировали аналитики Citi. Цена будет расти благодаря дальнейшему притоку денег в биржевые фонды, связанные с крупнейшей по капитализации криптовалютой, полагает банк. Об этом сообщил MarketWatch.

Детали

Цену биткоина в $143 000 предполагает базовый сценарий Citi, сообщил MarketWatch. Это на 62,5% выше уровня, на котором криптовалюта торговалась 19 декабря — около $88 000, следует из данных CoinGecko.

В оптимистичном сценарии Citi допускает подъем криптовалюты выше $189 000,(на 114% больше текущей цены), а в пессимистичном — падение до $78 500 (на 11% меньше, чем сейчас).

«Наши прогнозы, в частности для биткоина, основываются на предположении, что принятие [его] инвесторами продолжится с притоком $15 млрд в ETF, что поддержит стоимость токенов», — заявили аналитики под руководством главы отдела глобальной количественной макростратегии банка Алекса Сондерса.

Что еще влияет на прогноз

Дополнительный позитивный фактор для биткоина может появиться благодаря Конгрессу США, предположил Citi. Сенат США ведет переговоры по своей версии уже принятого Палатой представителей закона Clarity Act, который поставит биткоин под регулирование Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, пишет MarketWatch. Это поможет стимулировать принятие криптовалюты инвесторами, полагает банк.

«Медвежий» сценарий основан на рецессионных макроэкономических факторах, отмечают аналитики.

У второй по капитализации криптовалюты Ethereum Citi видит меньший потенциал для роста. «ETH чувствителен к активности, учитывая его потенциальное использование в качестве программируемых денег, в отличие от восприятия биткоина как „хранилища стоимости“, и активность значительно снизилась», — утверждают аналитики.

Стоимость биткоина

Биткоин сейчас стоит примерно на 30% дешевле, чем было в октябре, когда он поднялся до рекорда. Цена криптовалюты сейчас примерно на 7% меньше, чем она была в начале 2025 года. Хотя связанные с криптовалютой ETF столкнулись с большими оттоками после достижения максимума, эти потоки в последнее время успокоились, отметил MarketWatch.