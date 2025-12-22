Citi спрогнозировал рост биткоина до $143 000 в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 декабря 2025, 9:10 Читати українською

Citi спрогнозировал рост биткоина до $143 000 в 2026 году

Стоимость биткоина достигнет $143 000 в следующем году, спрогнозировали аналитики Citi. Цена будет расти благодаря дальнейшему притоку денег в биржевые фонды, связанные с крупнейшей по капитализации криптовалютой, полагает банк. Об этом сообщил MarketWatch.

Стоимость биткоина достигнет $143 000 в следующем году, спрогнозировали аналитики Citi.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Цену биткоина в $143 000 предполагает базовый сценарий Citi, сообщил MarketWatch. Это на 62,5% выше уровня, на котором криптовалюта торговалась 19 декабря — около $88 000, следует из данных CoinGecko.

В оптимистичном сценарии Citi допускает подъем криптовалюты выше $189 000,(на 114% больше текущей цены), а в пессимистичном — падение до $78 500 (на 11% меньше, чем сейчас).

«Наши прогнозы, в частности для биткоина, основываются на предположении, что принятие [его] инвесторами продолжится с притоком $15 млрд в ETF, что поддержит стоимость токенов», — заявили аналитики под руководством главы отдела глобальной количественной макростратегии банка Алекса Сондерса.

Что еще влияет на прогноз

Дополнительный позитивный фактор для биткоина может появиться благодаря Конгрессу США, предположил Citi. Сенат США ведет переговоры по своей версии уже принятого Палатой представителей закона Clarity Act, который поставит биткоин под регулирование Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, пишет MarketWatch. Это поможет стимулировать принятие криптовалюты инвесторами, полагает банк.

«Медвежий» сценарий основан на рецессионных макроэкономических факторах, отмечают аналитики.

У второй по капитализации криптовалюты Ethereum Citi видит меньший потенциал для роста. «ETH чувствителен к активности, учитывая его потенциальное использование в качестве программируемых денег, в отличие от восприятия биткоина как „хранилища стоимости“, и активность значительно снизилась», — утверждают аналитики.

Стоимость биткоина

Биткоин сейчас стоит примерно на 30% дешевле, чем было в октябре, когда он поднялся до рекорда. Цена криптовалюты сейчас примерно на 7% меньше, чем она была в начале 2025 года. Хотя связанные с криптовалютой ETF столкнулись с большими оттоками после достижения максимума, эти потоки в последнее время успокоились, отметил MarketWatch.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами