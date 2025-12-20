Евросоюз существенно увеличит выпуск облигаций ради Украины

Инвесторы, вкладывающие средства в совместные долговые обязательства Европейского Союза, готовятся к значительному увеличению предложения ценных бумаг на рынке в ближайшие годы. Это связано с намерениями Брюсселя нарастить объемы заимствований для оказания финансовой помощи Украине. Лидеры блока согласовали выделение Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро ($105 миллиардов) на следующие два года. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение стратегии: долг вместо замороженных активов

Новое предложение по совместному долгу знаменует существенное изменение в подходе Евросоюза. Ранее приоритетным планом считалось использование российских активов, замороженных на территории Европы.

Нынешняя схема выглядит иначе:

Украина получает кредит от ЕС.

Киев не должен возвращать этот кредит, пока Москва не выплатит репарации.

Российские активы останутся замороженными в ЕС до момента выплаты компенсаций.

Рынок мгновенно отреагировал на эту новость. Доходность 30-летних облигаций ЕС в пятницу выросла на 9 базисных пунктов — до 4,14%. Это был самый большой скачок среди всех эмитентов еврозоны, что свидетельствует о беспокойстве инвесторов по поводу увеличения долговой нагрузки.

Новые лимиты и инструменты привлечения средств

Еврокомиссия уже объявила планы продать облигации на сумму 90 млрд евро в первом полугодии 2026 года. Общий ориентир на 206 год составляет 160 млрд евро.

Однако юридические документы позволяют поднять планку еще выше:

Максимальный объем выпуска облигаций в 2026 году может достичь 200 млрд евро (для сравнения, в этом году лимит составлял 170 млрд евро).

Лимит на краткосрочные векселя увеличен с 60 млрд евро в 2025 году до 100 млрд евро.

Чиновники ЕС заверили инвесторов, что имеют достаточно инструментов для покрытия потребностей Украины — от краткосрочных векселей до облигаций, погашаемых через десятилетия. Еврокомиссия пообещала обновить план заимствований, как только будут завершены все законодательные процедуры, действуя «взвешенно и дружественно по отношению к рынку».

Почему это важно

Это решение имеет далеко идущие последствия как для Украины, так и для мировых финансов: