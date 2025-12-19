НБУ объяснил, почему банкротство страховых компаний не обрушит экономику

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 декабря 2025, 19:05 Читати українською

НБУ объяснил, почему банкротство страховых компаний не обрушит экономику

Даже гипотетическое банкротство крупнейших страховых компаний не несет угрозы для стабильности финансовой системы Украины. В отличие от банковского сектора, где падение крупного игрока может вызвать эффект домино, страховщики пока не имеют статуса системно важных учреждений. Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности» Национального банка Украины за декабрь 2025 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Даже гипотетическое банкротство крупнейших страховых компаний не несет угрозы для стабильности финансовой системы Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Взаимозаменяемость и отсутствие системных рисков

Регулятор подчеркивает гибкость рынка страхования. Продукты разных компаний являются взаимозаменяемыми, а клиентские портфели в кризисных ситуациях могут быть оперативно переданы от одного финансового учреждения к другому.

«Таким образом, ненадлежащее функционирование или банкротство отдельных страховщиков не угрожает стабильной работе финансового сектора. Соответственно, ни один страховщик не может получить статус системно значимого», — подчеркивается в отчете НБУ.

Это означает, что государство не видит необходимости в специальном надзоре за отдельными страховщиками как за учреждениями, которые могут пошатнуть макроэкономическую стабильность.

Масштабы рынка в цифрах

Уверенность регулятора основана на скромных объемах страхового рынка по сравнению с другими отраслями экономики:

  • 2% — доля страховщиков в общих активах финансового сектора, регулируемого НБУ.
  • 0,7% — соотношение валовых страховых премий к ВВП Украины за прошлый год.
  • 1% — доля средств страховщиков в общих клиентских средствах банков (несмотря на то, что сами страховщики держат в банках более 40% своих активов).

Проблема эффективности: дорогие продажи и инвестиционный доход

НБУ обращает внимание на специфическую модель доходности украинских страховщиков. Рынок характеризуется низкой убыточностью (выплаты клиентам), но высокими комбинированными коэффициентами (общие расходы).

Прибыль компании получают преимущественно благодаря инвестиционной деятельности, размещая средства под высокие проценты (например, в депозиты или ОВГЗ). Однако такая зависимость усиливает риски: если процентные ставки в экономике снизятся, прибыль страховщиков упадет.

Главная причина высоких затрат — неэффективность операционной деятельности, в частности огромные расходы на продажу полисов (аквизиционные расходы). Основным каналом сбыта по-прежнему остается агентская сеть, которая забирает значительную часть дохода в виде комиссионных.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами