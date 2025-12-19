НБУ объяснил, почему банкротство страховых компаний не обрушит экономику

Даже гипотетическое банкротство крупнейших страховых компаний не несет угрозы для стабильности финансовой системы Украины. В отличие от банковского сектора, где падение крупного игрока может вызвать эффект домино, страховщики пока не имеют статуса системно важных учреждений. Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности» Национального банка Украины за декабрь 2025 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Взаимозаменяемость и отсутствие системных рисков

Регулятор подчеркивает гибкость рынка страхования. Продукты разных компаний являются взаимозаменяемыми, а клиентские портфели в кризисных ситуациях могут быть оперативно переданы от одного финансового учреждения к другому.

«Таким образом, ненадлежащее функционирование или банкротство отдельных страховщиков не угрожает стабильной работе финансового сектора. Соответственно, ни один страховщик не может получить статус системно значимого», — подчеркивается в отчете НБУ.

Это означает, что государство не видит необходимости в специальном надзоре за отдельными страховщиками как за учреждениями, которые могут пошатнуть макроэкономическую стабильность.

Масштабы рынка в цифрах

Уверенность регулятора основана на скромных объемах страхового рынка по сравнению с другими отраслями экономики:

2% — доля страховщиков в общих активах финансового сектора, регулируемого НБУ.

0,7% — соотношение валовых страховых премий к ВВП Украины за прошлый год.

1% — доля средств страховщиков в общих клиентских средствах банков (несмотря на то, что сами страховщики держат в банках более 40% своих активов).

Проблема эффективности: дорогие продажи и инвестиционный доход

НБУ обращает внимание на специфическую модель доходности украинских страховщиков. Рынок характеризуется низкой убыточностью (выплаты клиентам), но высокими комбинированными коэффициентами (общие расходы).

Прибыль компании получают преимущественно благодаря инвестиционной деятельности, размещая средства под высокие проценты (например, в депозиты или ОВГЗ). Однако такая зависимость усиливает риски: если процентные ставки в экономике снизятся, прибыль страховщиков упадет.

Главная причина высоких затрат — неэффективность операционной деятельности, в частности огромные расходы на продажу полисов (аквизиционные расходы). Основным каналом сбыта по-прежнему остается агентская сеть, которая забирает значительную часть дохода в виде комиссионных.