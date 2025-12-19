Курс евро пошел вверх во время межбанковских торгов в пятницу, 19 декабря. В то же время, курс евро почти не изменился. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: евро подорожал на межбанке в пятницу
|
Открытие 19 декабря
|
Закрытие 19 декабря
|
Изменения
|
42,20/42,23
|
42,19/42,22
|
1/1
|
49,41/49,43
|
49,47/49,50
|
6/7
Официальный курс: доллар — 42,25 грн, евро — 49,47 грн.
Средний курс в банках: 42,05−42,49 грн/доллар, 49,38−49,96 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,22−42,30, евро — 49,65−49,85 грн.
Источник: Минфин
