українська
19 декабря 2025, 15:00

Bitunix улучшает деривативные продукты: запускает фьючерсы USDC-M и плечо до 200x

Bitunix обновляет линейку деривативов, запуская фьючерсы USDC-M и плечо до 200xBitunix, самая быстрорастущая криптобиржа в мире, продолжает расширять свои деривативные продукты, реализуя ряд ключевых обновлений, направленных на улучшение работы трейдеров с фьючерсными рынками.

Bitunix, самая быстрорастущая криптобиржа в мире, продолжает расширять свои деривативные продукты, реализуя ряд ключевых обновлений, направленных на улучшение работы трейдеров с фьючерсными рынками. В рамках этого системного развития биржа запустила фьючерсы с маржой в USDC (USDC-M Futures) и увеличила максимальное кредитное плечо по бессрочным контрактам BTC/USDT и ETH/USDT до 200x. Эти обновления подчеркивают стремление Bitunix создать более мощную и гибкую фьючерсную платформу, предоставляя трейдерам больший выбор маржинальных инструментов и больший контроль над управлением позициями.

«Мы делаем это, чтобы сделать торговлю деривативами на Bitunix более привлекательной. Это часть нашего долгосрочного плана по улучшению торговых условий и созданию более полноценной и, возможно, более уникальной платформы», — отметил Стивен Гу, директор по стратегии биржи Bitunix.

«Расширяя продуктовую линейку и усиливая инфраструктуру, Bitunix формирует деривативную платформу, рассчитанную на потребности как профессиональных, так и институциональных трейдеров», — добавил он.

Движение в сторону деривативов USDC-M

Криптовалютные деривативы продолжают стремительно расти. По данным CME Group, при среднем дневном открытом интересе около 31 млрд долларов глобальный объем торговли криптофьючерсами и опционами превысил 900 млрд долларов в III квартале 2025 года, что отражает устойчивый спрос как со стороны розничных, так и институциональных участников.

Одновременно стейблкоины, такие как USDC, играют все более важную роль в криптотрейдинге благодаря ценовой стабильности и растущему использованию в качестве расчетного актива на биржах. По данным Coinglass, общая капитализация рынка стейблкоинов составляет 270 млрд долларов, при этом на USDC приходится около 61 млрд долларов, что подчеркивает широкое применение этих активов в криптоэкосистеме.

В связи с этим Bitunix запустила фьючерсы USDC-M — очередной шаг в расширении деривативной линейки биржи и следовании меняющимся рыночным предпочтениям.

Фьючерсы USDC-M позволяют трейдерам открывать и управлять позициями напрямую в USDC без необходимости конвертации средств или уплаты дополнительных комиссий, что упрощает учет прибыли и убытков. Bitunix также предлагает спотовую торговлю парой USDC/USDT с нулевой комиссией, позволяя пользователям свободно переводить средства между этими активами.

Торговля USDC на Bitunix поддерживается широкой спотовой линейкой из 20 торговых пар, включая BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE, ADA, LINK, AVAX, LTC, UNI, AAVE, ARB, BCH, FIL, NEAR, HBAR, ENA, SUI и SHIB. Кроме того, функция мультиактивной маржи позволяет использовать USDC, USDT и другие поддерживаемые активы совместно в качестве маржи, помогая трейдерам эффективнее управлять капиталом.

Кроме того, фьючерсы USDC-M полностью интегрированы с продвинутыми инструментами Bitunix, такими как свечная система Ultra K-Line и мультиоконный режим. Это отражает более широкую стратегию биржи по созданию комплексной и масштабируемой деривативной платформы, подходящей как для опытных трейдеров, так и для новичков.

Bitunix поднимает планку с плечом 200x

Биржа повысила максимальное кредитное плечо для бессрочных фьючерсов BTC/USDT и ETH/USDT до 200x с прежних 125x. Это изменение означает не просто рост показателя — оно отражает более глубокую ликвидность и улучшенную инфраструктуру платформы, предоставляя трейдерам больше уверенности и гибкости при управлении позициями на быстро меняющихся рынках.

Повышение плеча произошло одновременно с запуском фьючерсов USDC-M и рядом других недавних обновлений. В совокупности эти улучшения демонстрируют фокус Bitunix на укреплении своей ключевой деривативной линейки и создании платформы, подходящей как для опытных трейдеров, так и для новичков.

Благодаря последним обновлениям и добавлению новых функций Bitunix закладывает основу для деривативной криптоплатформы, способной поддерживать разные стили торговли и уровни опыта. Эти изменения отражают последовательную долгосрочную работу по созданию прозрачной, практичной и масштабируемой среды для торговли деривативами, которая будет развиваться вместе с пользователями.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная криптовалютная биржа деривативов, которой доверяют более 3 миллионов пользователей в более чем 100 странах. Компания стремится предоставлять прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду для всех пользователей. Bitunix предлагает быстрый процесс регистрации и удобную систему верификации с обязательным KYC, обеспечивая безопасность и соблюдение регуляторных норм.

Благодаря глобальным стандартам защиты, таким как Proof of Reserves (PoR) и фонд Bitunix Care Fund, биржа уделяет особое внимание доверию пользователей и безопасности средств. Графическая система K-Line Ultra обеспечивает удобный торговый опыт как для новичков, так и для опытных трейдеров, а кредитное плечо до 200x и глубокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.

Источник: Минфин
