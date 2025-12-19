ObmenAT24 возглавил список 5 лучших сервисов для обмена криптовалют

Портал Finance.ua обнародовал рейтинг лучших сервисов для обмена криптовалюты на гривню. Первое место занял сервис ObmenAT24 , получивший высокую оценку за надежность, масштабность сети и лояльные условия для клиентов.

ObmenAT24 работает на рынке с 2016 года, обслуживая более миллиона клиентов. Эксперты отмечают, что одним из ключевых преимуществ сервиса является гарантия ликвидности: резервы платформы превышают $700 тыс. в сутки, что позволяет производить обмены крупных сумм без задержек. Курс фиксируется в момент создания заявки, что нивелирует риски волатильности для пользователя, а также нет скрытых комиссий.

Сегодня платформа поддерживает более чем 3500 направлений обмена. Доступны операции с BTC, ETH, USDT, USDC и десятками других монет. Вывод в фиат возможен как на карточки (Apple/Google Pay), так и посредством банковских переводов (IBAN, Revolut, SWIFT).

Кроме онлайна, сервис имеет разветвленную сеть офлайн-точек. Это более чем 70 отделений в мире (из которых 30 — в городах Украины), что позволяет работать с наличными. Компания имеет официальную регистрацию в Дубае и верифицирует своих менеджеров по прозрачности сделок.

В большинстве случаев KYC не требуется. Для операций с европейскими системами на сумму свыше €300 действует так называемый простой KYC: достаточно отправить фото документа и подтвердить его принадлежность в один клик, что соответствует регуляторным нормам ЕС, но не усложняет жизнь клиенту.

Напомним, что помимо признания Finance.ua, сервис имеет в своем активе награды FinAwards'25 («Лучший криптосервис»), PaySpace Magazine Awards'24 и др.