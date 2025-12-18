Нацбанк призывает отменить мораторий на взыскание имущества по проблемным ипотечным кредитам

Всеобъемлющий мораторий на урегулирование проблемной ипотеки, введенный после начала полномасштабной войны, необходимо отменить. Об этом говорится в отчете Нацбанка о финансовой устойчивости.

Мораторий на урегулирование кредитов

Как отмечает регулятор в отчете, в 2022 году парламент ввел мораторий на урегулирование кредитов, предоставленных в начале полномасштабного вторжения. Сейчас мораторий распространяется на 35 млрд грн валовых кредитов, включая списанные ранее.

«Хотя на новые ипотеки запрет не распространяется, он создает неопределенность вокруг возможности взыскать залог в случае неуплаты по кредиту и повышает ставки по ипотеке. Такой всеобъемлющий мораторий должен быть отменен, а практика применения мораториев — пересмотрена», — говорится в отчете.

В Нацбанке подчеркнули, что более 80% этой суммы — это неработающие кредиты (NPL).

При этом в НБУ заявили, что банки достаточно эффективны в урегулировании необеспеченного портфеля. Для этого они используют собственные ресурсы или передают кредиты специализированным учреждениям. В то же время значительный объем неработающих ипотек банки и дальше не могут урегулировать.

«Примером взвешенных ограничений может быть запрет на взыскание уничтоженного ипотечного имущества. По данным банков, в результате боевых действий был уничтожен залог за 21 млн грн кредитов», — отметили в Нацбанке.

В марте 2022 г. Верховная Рада приняла закон о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения. Документ № 7137д поддержали 340 народных депутатов.