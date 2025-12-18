Multi от Минфин
українська
18 декабря 2025, 19:04 Читати українською

Темпы кредитования бизнеса выросли на 35% за год — отчет НБУ

Годовой рост чистых гривневых кредитов бизнеса ускорился до 35%. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Укринформ.

Годовой рост чистых гривневых кредитов бизнеса ускорился до 35%.

Кредитование бизнеса

По словам Николайчука, банки активно кредитуют предприятия разных размеров, форм собственности и отраслей. Благодаря этому ежегодный рост чистых гривневых кредитов бизнеса ускорился до 35%.

«Так же достаточно высокими темпами банки наращивают портфели розничных кредитов. В настоящее время этот показатель — около 33% в годовом измерении во всех сегментах. В целом, благодаря оживленному кредитованию в этом году впервые с начала полномасштабного вторжения рф возросло проникновение кредитов бизнеса в экономику», — констатировал Николайчук.

Однако в НБУ считают, что кредитное проникновение все еще остается достаточно низким, что оставляет существенный простор для наращивания кредитования высокими темпами без чрезмерного усиления рисков для финансовой стабильности.

Этому способствуют финансовые показатели бизнеса и низкая закредитованность населения. И, конечно, поддержке тенденции этого года и, надеемся, дальнейшему наращиванию кредитования способствуют Стратегия развития кредитования и Стратегия развития ипотечного кредитования, которые были утверждены и воплощаются регуляторами финансового сектора", — пояснил первый замглавы Нацбанка.

При этом качество кредитов, по оценкам НБУ, остается очень хорошим, что позволяет банкам удерживать умеренными кредитные ставки и сохранять доступность ссуд без накопления кредитных рисков.

«Почти ежемесячно мы обновляем рекорды по показателю доли неработающих кредитов в общем кредитном портфеле банков, уже опустившемся ниже 25%», — добавил Николайчук.

Источник: Минфин
