Курсы доллара США и евро пошли вниз во время межбанковских торгов в четверг, 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Курс валют: доллар и евро упали на межбанке в четверг
|
Открытие 18 декабря
|
Закрытие 18 декабря
|
Изменения
|
42,39/42,42
|
42,19/42,22
|
20/20
|
49,75/49,76
|
49,52/49,54
|
23/22
Средний курс в банках: 42,15−42,58 грн/доллар, 49,45−50,00 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,27−42,35, евро — 49,72−49,89 грн.
Источник: Минфин
