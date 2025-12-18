Американский экономист, президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что при угрозе обвала доллара США первым из всех активов может потерять свою ценность биткоин.
Экономист Питер Шифф: Биткоин обвалится раньше доллара
Падение биткоина
Экономист опубликовал твит, где предположил, что обвал первой криптовалюты способен даже опередить обвал доллара США.
Твит появился на фоне роста стоимости золота выше $4300 за тройскую унцию, а серебра — выше $66.
Шифф видит в рекордных максимумах драгоценных металлов свидетельство того, что в период экономической неопределенности люди больше доверяют именно этим активам.
Что касается биткоина, последние месяцы он демонстрирует сильную волатильность. Сейчас BTC торгуется около $87 000, управ за последнюю неделю на 6,4%.
По словам Шиффа, идея криптоэнтузиастов, что покупка биткоина защитит их накопления от ослабления доллара США, теряет свою силу. Экономист призвал биткоин-ходлеров не полагаться на BTC как на защитный актив во время экономического кризиса — это все равно что «прыгать из огня да в полымя», выразился криптоскептик.
Недавно Шифф предположил, что биткоин может обвалиться до $100 — пусть не сразу, но через несколько лет. Ранее экономист объяснял возможный обвал биткоина отсутствием у монеты внутренней ценности — в отличие от акций технологических компаний.
