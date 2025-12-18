20 — 21 декабря 2025 года Государственная налоговая служба будет проводить регламентные и технические работы по обслуживанию информационно-коммуникационной системы «Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков». Об этом говорится в сообщении ГНС.
В ГНС предупредили о возможных ограничениях в работе электронных сервисов
Ограничение в работе
В этот период возможны ограничения в работе электронных сервисов и Электронного кабинета по получению данных из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков.
Источник: Минфин
