Национальный банк Украины установил на 19 декабря 2025 официальный курс гривны на уровне 42,3374 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны.
НБУ снизил официальный курс евро
Официальные курсы
Официальный курс евро на 19 декабря составляет 49,5940 грн за 1 евро (-0,04 грн).
Официальный курс доллара на 19 декабря 2025 установлен на таком уровне: 42,3374 гривен за 1 доллар.
Источник: Минфин
