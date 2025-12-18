В Украине запустили приложение 112 для вызова экстренной помощи

В Украине уже доступно для загрузки приложение 112. Сервис разработан как официальный канал экстренной помощи, способный работать даже без мобильного сигнала. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как работает приложение

Через приложение пользователь может позвонить по телефону в критической ситуации, после чего оператор 112 оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков или газовую службу.

Ключевые моменты использования:

перед началом обязательно нужно пройти авторизацию;

особенно полезен в подвалах или укрытиях с Wi-Fi, где нет мобильного сигнала;

в районах со слабым или нестабильным покрытием;

при авариях или перебоях в работе сотовых сетей.

МВД планирует расширять функциональность приложения, в частности внедрить опцию вызова на жестовом языке, чтобы сервис был доступен для всех пользователей.

Все персональные данные пользователей защищены и отвечают государственным стандартам кибербезопасности. Они используются исключительно для обработки экстренных вызовов.