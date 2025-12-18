В Украине уже доступно для загрузки приложение 112. Сервис разработан как официальный канал экстренной помощи, способный работать даже без мобильного сигнала. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
В Украине запустили приложение 112 для вызова экстренной помощи
Как работает приложение
Через приложение пользователь может позвонить по телефону в критической ситуации, после чего оператор 112 оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков или газовую службу.
Ключевые моменты использования:
- перед началом обязательно нужно пройти авторизацию;
- особенно полезен в подвалах или укрытиях с Wi-Fi, где нет мобильного сигнала;
- в районах со слабым или нестабильным покрытием;
- при авариях или перебоях в работе сотовых сетей.
МВД планирует расширять функциональность приложения, в частности внедрить опцию вызова на жестовом языке, чтобы сервис был доступен для всех пользователей.
Все персональные данные пользователей защищены и отвечают государственным стандартам кибербезопасности. Они используются исключительно для обработки экстренных вызовов.
Источник: Минфин
