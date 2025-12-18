Coinbase объявила о запуске торгов акциями и выходе на рынок прогнозов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 декабря 2025, 14:42 Читати українською

Coinbase объявила о запуске торгов акциями и выходе на рынок прогнозов

Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase анонсировала масштабное обновление продуктовой линейки, которое предоставит пользователям доступ к фондовому рынку и рынку прогнозов.

Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase анонсировала масштабное обновление продуктовой линейки, которое предоставит пользователям доступ к фондовому рынку и рынку прогнозов.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКомпания рассматривает открытие фондовой секции как первый шаг к глобальной токенизации активов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Компания рассматривает открытие фондовой секции как первый шаг к глобальной токенизации активов. В день анонса Deutsche Bank начал аналитическое покрытие акций Coinbase с рекомендации «покупать», несмотря на затяжную распродажу криптовалют.

Торговля акциями

Coinbase начала открывать американским пользователям доступ к торговле акциями и ETF через свое подразделение Capital Markets. Операции будут проходить в едином интерфейсе с криптовалютами, а оплатить активы можно как долларами, так и стейблкоинами USDC.

Биржа обещает постоянную торговлю без комиссий и круглосуточный доступ к избранным бумагам по будням, однако детали своей модели монетизации не раскрывает, пишет The Block.

Запуск торговли акциями Coinbase позиционирует как подготовку к токенизации ценных бумаг. В начале 2026 года биржа планирует предложить клиентам за пределами США бессрочные фьючерсы на американские акции. Кроме того, компания анонсировала платформу Coinbase Tokenize. Она будет специально разработана для выпуска и управления токенизированными ценными бумагами.

Рынок прогнозов

Coinbase также выходит на рынок прогнозов. Биржа объявила о начале торговли контрактами на исходы событий через партнерство с регулируемой платформой Kalshi. Компания пообещала со временем добавить и другие платформы.

Упрощение торговли

Coinbase расширила доступ к деривативам для массового пользователя. Фьючерсы и бессрочные контракты, которые раньше были спрятаны в разделе для опытных клиентов Coinbase Advanced, перенесли в основной раздел приложения. Сам интерфейс максимально упростили: механизм открытия позиций с кредитным плечом теперь почти не отличается от спотовой торговли.

Кроме того, Coinbase интегрировала агрегатор ликвидности Jupiter, крупнейший в экосистеме Solana. Это позволит клиентам торговать новыми токенами напрямую в интерфейсе приложения Coinbase, избавляя их от необходимости разбираться в тонкостях работы децентрализованных бирж.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами