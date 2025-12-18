Coinbase объявила о запуске торгов акциями и выходе на рынок прогнозов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Компания рассматривает открытие фондовой секции как первый шаг к глобальной токенизации активов. В день анонса Deutsche Bank начал аналитическое покрытие акций Coinbase с рекомендации «покупать», несмотря на затяжную распродажу криптовалют.

Торговля акциями

Coinbase начала открывать американским пользователям доступ к торговле акциями и ETF через свое подразделение Capital Markets. Операции будут проходить в едином интерфейсе с криптовалютами, а оплатить активы можно как долларами, так и стейблкоинами USDC.

Биржа обещает постоянную торговлю без комиссий и круглосуточный доступ к избранным бумагам по будням, однако детали своей модели монетизации не раскрывает, пишет The Block.

Запуск торговли акциями Coinbase позиционирует как подготовку к токенизации ценных бумаг. В начале 2026 года биржа планирует предложить клиентам за пределами США бессрочные фьючерсы на американские акции. Кроме того, компания анонсировала платформу Coinbase Tokenize. Она будет специально разработана для выпуска и управления токенизированными ценными бумагами.

Рынок прогнозов

Coinbase также выходит на рынок прогнозов. Биржа объявила о начале торговли контрактами на исходы событий через партнерство с регулируемой платформой Kalshi. Компания пообещала со временем добавить и другие платформы.

Упрощение торговли

Coinbase расширила доступ к деривативам для массового пользователя. Фьючерсы и бессрочные контракты, которые раньше были спрятаны в разделе для опытных клиентов Coinbase Advanced, перенесли в основной раздел приложения. Сам интерфейс максимально упростили: механизм открытия позиций с кредитным плечом теперь почти не отличается от спотовой торговли.

Кроме того, Coinbase интегрировала агрегатор ликвидности Jupiter, крупнейший в экосистеме Solana. Это позволит клиентам торговать новыми токенами напрямую в интерфейсе приложения Coinbase, избавляя их от необходимости разбираться в тонкостях работы децентрализованных бирж.