Доля доллара США в международных расчетах выросла в ноябре

За ноябрь доля доллара США в международных расчетах незначительно выросла до 46,77%, после снижения в октябре на 1,08 процентных пункта (п.п), следует из обновленной статистики Swift. Рост составил 0,06 п.п.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доля валют в расчетах

Помимо этого, юань сохранил свои позиции и остался на шестом месте в глобальном рейтинге платежных валют. Его доля выросла — с 2,47% до 2,94%. Выросли и платежи в юанях — на 7,42%, когда в целом общий показатель всех валют для платежей снизился на 9,57%.

Динамика других валют в ноябре: