За ноябрь доля доллара США в международных расчетах незначительно выросла до 46,77%, после снижения в октябре на 1,08 процентных пункта (п.п), следует из обновленной статистики Swift. Рост составил 0,06 п.п.
Доля доллара США в международных расчетах выросла в ноябре
Доля валют в расчетах
Помимо этого, юань сохранил свои позиции и остался на шестом месте в глобальном рейтинге платежных валют. Его доля выросла — с 2,47% до 2,94%. Выросли и платежи в юанях — на 7,42%, когда в целом общий показатель всех валют для платежей снизился на 9,57%.
Динамика других валют в ноябре:
Источник: Минфин
Якщо взяти цивілізовані країни, де розвинені економіки, умовні топ 10−20, де будуть США, ЄС, Китай, Японія, Канада, Австралія — то раптом частка долара в розрахунках може виявитися не такою вже і високою, бо всі розвинені економіки просувають свою валюту, що добре видно на прикладі ЄС та Китаю, а ці результати «долар займає велику частку в розрахунках по світу» долару дають всілякі Зімбабве, Маврикій, Венесуела, Непал і тд. Там маючи пачку доларів — ти як бог, поки в тебе це не заберуть діти з калашами.