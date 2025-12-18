Multi от Минфин
18 декабря 2025, 14:18

Доля доллара США в международных расчетах выросла в ноябре

За ноябрь доля доллара США в международных расчетах незначительно выросла до 46,77%, после снижения в октябре на 1,08 процентных пункта (п.п), следует из обновленной статистики Swift. Рост составил 0,06 п.п.

За ноябрь доля доллара США в международных расчетах незначительно выросла до 46,77%, после снижения в октябре на 1,08 процентных пункта (п.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доля валют в расчетах

Помимо этого, юань сохранил свои позиции и остался на шестом месте в глобальном рейтинге платежных валют. Его доля выросла — с 2,47% до 2,94%. Выросли и платежи в юанях — на 7,42%, когда в целом общий показатель всех валют для платежей снизился на 9,57%.

Динамика других валют в ноябре:

  • Доля евро за прошлый месяц снизилась с 23,98% до 23,83%.
  • Доля британского фунта снизилась с 7,82% до 7,72%.
  • Японская иена сократила долю с 3,83% до 3,57%.
  • Канадский доллар сохранил, занятое в октябре, пятое место, но его доля уменьшилась с 3,33% до 3,19%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Потужна Потужність
Потужна Потужність
18 декабря 2025, 14:29
Бо безліч країн третього світу (економіки що розвиваються/малорозвинені економіки) активніше використовують долар, часто не маючи національної валюти.

Якщо взяти цивілізовані країни, де розвинені економіки, умовні топ 10−20, де будуть США, ЄС, Китай, Японія, Канада, Австралія — то раптом частка долара в розрахунках може виявитися не такою вже і високою, бо всі розвинені економіки просувають свою валюту, що добре видно на прикладі ЄС та Китаю, а ці результати «долар займає велику частку в розрахунках по світу» долару дають всілякі Зімбабве, Маврикій, Венесуела, Непал і тд. Там маючи пачку доларів — ти як бог, поки в тебе це не заберуть діти з калашами.
