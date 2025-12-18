Увеличилось количество магазинов, где можно потратить «зимнюю тысячу»

Количество магазинов, где можно оплатить продукты питания украинского производства деньгами «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека», за неделю выросло с 1160 до 1780. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Кто присоединился

С 18 декабря к программе присоединились сети Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим23» и «Сими». Также доступны онлайн-покупки на маркетплейсе MAUDAU.

«Количество торговых точек, готовых принимать оплату картами „Национальный кэшбек“, растет. Для людей это означает больше магазинов, где можно использовать „Зимнюю поддержку“, а для украинских производителей — рост спроса на их продукцию. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы программа была доступной в каждой общине и охватывала как можно более широкий перечень торговых сетей», — отметил Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Напомним

Прием заявок на получение тысячи гривен Зимней поддержки продолжается до 24 декабря 2025 года. Подать заявку можно онлайн через приложение Дия или лично в отделениях Укрпочты. Сейчас уже более 17 млн граждан подали заявки на получение тысячи гривен.