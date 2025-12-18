В четверг, 18 декабря, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке прибавило5 копеек, а в продаже 2 копейки.
Курс валют в четверг: евро в банках уже продают по 50 гривен
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро добавило 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,15−42,60 грн. Евро покупают за 49,45 грн, а продают за 50,00 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,30−42,38, евро — 49,75−49,90 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,39−42,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,75−49,76 грн/евро.
Источник: Минфин
