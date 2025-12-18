Курс валют в четверг: евро в банках уже продают по 50 гривен

В четверг, 18 декабря, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке прибавило5 копеек, а в продаже 2 копейки.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро добавило 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,15−42,60 грн. Евро покупают за 49,45 грн, а продают за 50,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,30−42,38, евро — 49,75−49,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,39−42,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,75−49,76 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту