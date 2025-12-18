Binance опубликовала черный список листинговых агентов

Крупнейшая криптобиржа Binance опубликовала черный список так называемых листинговых агентов — посредников, обещающих криптокомпаниям помощь в размещении токенов на бирже. Об этом говорится в сообщении криптобиржи.

Что означает черный список

Черный список Binance включает семь организаций: BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee и Kenny Z.

В Binance пообещали пополнять перечень и рекомендовали эмитентам цифровых активов игнорировать любые предложения посредников, предлагающих платные услуги и помощь в листинге токенов.

Команда биржи пригрозила: любые криптопроекты, прибегающие к услугам посредников, будут немедленно дисквалифицированы, а их активы внесены в черный список.

В Binance заявили, что листинг токенов не происходит в автоматическом режиме. Каждый проект проходит проверку экспертов, где оценивается качество продукта, реальные сценарии использования и полезность токена.

Соосновательница Binance Йи Хэ заверила, что биржа не взимает плату за подачу заявок на листинг, и посулила вознаграждение до $5 млн за информацию о работе посредников.

Сообщения надо отправлять в аудиторскую группу Binance. Ранее Йи Хэ призвала руководителя соцсети Х Илона Маска принять меры против мошеннических аккаунтов, из-за которых криптоинвесторы лишаются своих активов.