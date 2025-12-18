В Польше известные банки оштрафовали почти на 119 млн злотых: обманывали клиентов

На Bank Polska Kasa Opieki SA и Pekao Bank Hipoteczny SA наложен штраф в размере почти 119 миллионов злотых за незаконное препятствие использованию кредитных каникул. Это решение принял президент Управления по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK). Банки также обязаны были сообщить всем пострадавшим сторонам о нарушении. Об этом пишет Inpoland.

Что известно о штрафах

Как объявило UOKiK, президент Томаш Хрустный наложил штрафы на два банка группы Pekao: Bank Polska Kasa Opieki SA на сумму 117 801 000 злотых и Pekao Bank Hipoteczny SA на сумму 1 183 304 000 злотых. Банки также обязаны сообщить каждому пострадавшему от нарушений клиенту.

Оба решения президента Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей не окончательны. Банки могут обжаловать его в суде по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей.

Причина

По данным ведомства, оба банка сократили срок приостановки выплаты ипотечных кредитов и непропорционально продлили срок их погашения, что привело к увеличению общей стоимости кредита для их клиентов.

Как сообщалось, согласно Закону о краудфандинге для предпринимательских проектов и помощи заемщикам, с августа 2022 года по конец 2024 года потребители могли воспользоваться так называемыми кредитными каникулами, то есть приостановкой выплаты максимум 12 ипотечных платежей.

Целью закона было помочь заемщикам в то время, когда высокие процентные ставки повлекли за собой значительное увеличение ипотечных платежей.

Управление отметило, что оба банка группы Pekao не выполняли требования в течение их действия.

Когда потребитель подавал заявку на кредитные каникулы в последнем месяце квартала, в котором применялась приостановка взносов, банки предоставляли приостановку не на полнолуние, а с даты подачи заявления до конца месяца. Это также относилось к ситуациям, когда заявление охватывало несколько месяцев, включая последний месяц квартала.