С 16 января 2026 года в Украине начнут действовать новые правила гражданства. Что изменится

С 16 января 2026 года в Украине начнут действовать новые правила гражданства, которые впервые на законодательном уровне признают возможность иметь более одного паспорта. Для миллионов украинцев за рубежом это может стать переломным моментом как в вопросе легализации, так и в сохранении правовой связи с Украиной. О чем рассказывает visitukraine.today.

Что означает новый закон на практике

Закон, вступивший в силу в январе 2026 года, официально признает право украинцев иметь несколько гражданств в определенных случаях. Главный принцип — получение иностранного паспорта больше не означает автоматической потери украинского.

Это позволит легально совмещать гражданство Украины с гражданством других государств без рисков административных санкций или правовой неопределенности. В то же время Украина и дальше будет рассматривать таких лиц как своих граждан во внутренних правоотношениях с соответствующими правами и обязанностями.

Как изменится положение украинцев за границей

Для проживающих в Европе, Северной Америке или других странах закон открывает возможность полноценной интеграции: получение гражданства страны проживания, доступ к социальным программам, рынку труда и избирательным правам без необходимости отказываться от украинского паспорта.

Отдельно это упрощает налоговые, миграционные и наследственные вопросы, ранее часто решавшиеся в «ручном режиме» или через юридические обходные пути.

Пересечение границы и документы: останется без изменений

Несмотря на легализацию множественного гражданства, порядок пересечения украинской границы не меняется. Для выезда из Украины и въезда назад граждане и дальше обязаны использовать украинские документы. Иностранный паспорт не может служить основанием для пересечения границы с украинской стороны.

Это важный момент, часто вызывающий путаницу, и его следует учитывать еще на этапе планирования получения второго гражданства.

С какими странами множественное гражданство станет реальностью?

Новый подход предполагает, что множественное гражданство будет возможно прежде всего со странами, которые имеют понятные, прозрачные и взаимные правовые механизмы. Среди государств, с которыми такой формат ожидается в первую очередь, США, Канада, Германия, Польша и Чехия.

В то же время, закон открывает возможность упростить получение украинского гражданства и для иностранцев из этих стран, что может положительно повлиять на экономику, инвестиции и международное сотрудничество.