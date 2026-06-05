Uklon покупает оператора электросамокатов e-Wings почти за 100 миллионов

Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon, входящий в Kyivstar Group, покупает львовского оператора электросамокатов e-Wings за 97,6 млн грн. Закрытие соглашения по приобретению 100% корпоративных прав намечено в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

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Подписанием этого соглашения Uklon продолжает трансформацию из монопродуктовой компании в экосистему продуктов и сервисов. В настоящее время в нее уже входят:

онлайн-сервис заказа авто Uklon (Райдхейлинг),

курьерская доставка Uklon Delivery,

рекламная платформа Uklon Ads,

сервис покупки автобусных билетов Uklon Travel (Путешествия).

Гендриректор Uklon Сергей Гришков заявил, что микромобильность — это логическое расширение платформы Uklon и одно из перспективных направлений современной городской логистики.

«Мы стремимся собрать необходимые сервисы для движения в одном приложении, чтобы пользователи могли легко закрывать любые потребности: от короткой поездки по городу до путешествий между странами», — отметил он.

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В настоящее время аренда электросамокатов доступна через приложение e-Wings в 11 городах присутствия сервиса. После закрытия сделки и переходного периода Uklon планирует интеграцию сервиса аренды электросамокатов в одноименное приложение.

Ключевая команда e-Wings после закрытия соглашения перейдет к Uklon под руководством Вадима Ищенко, операционного директора Uklon. Двое из совладельцев e-Wings, Роман Мотрук и Олег Белый, руководившие операционной деятельностью бизнеса, после соглашения продолжат развивать этот сервис как часть команды Uklon.

e-Wings

e-Wings — это львовский оператор электросамокатов, представленный в 11 городах: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Кременчуге, Сумах, Горишних Плавнях, Дрогобыче, а также в Золочеве, Тернополе, Ирпене, Чернигове. Общий парк подключенных электросамокатов составляет около 3 тысяч.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2025 года «Киевстар» закрыл сделку на $155,2 млн с приобретения Uklon.

В мае 2025 года «Киевстар» объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%.

В феврале Киевстар завершил покупку 100% акций Tabletki.ua, ведущего онлайн-сервиса для поиска и бронирования лекарств в аптеках по всей Украине.