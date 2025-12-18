Multi от Минфин
українська
18 декабря 2025, 9:16

Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете с выделением $800 млн для Украины

Сенат США одобрил проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA), в котором заложено $400 миллионов на помощь Украине в 2026 году и $400 миллионов в 2027 году. Об этом сообщает Reuters.

Сенат США одобрил проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA), в котором заложено $400 миллионов на помощь Украине в 2026 году.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Военные расходы

Закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере $901 млрд, повышение зарплаты военнослужащим, закупку военного оборудования и меры по укреплению конкурентоспособности США по отношению к Китаю и россии.

Деньги для Украины

В рамках Инициативы по безопасности Украины (USAI) в поддержку Киева предусмотрено $800 млн — по $400 млн на 2026 и 2027 финансовые годы. Эта программа оплачивает американским компаниям поставки вооружения для украинских военных.

Балтийская безопасность

Документ также санкционирует Балтийскую инициативу по безопасности, выделяя $175 млн в поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, закон ограничивает Министерство обороны США в сокращении численности войск в Европе до менее 76 000 человек и запрещает командующему американскими войсками в Европе отказываться от звания верховного командующего НАТО.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
