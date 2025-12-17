Курсы доллара США и евро пошли вверх во время межбанковских торгов в среду 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Курс валют: доллар и евро выросли на межбанке в среду
|
Открытие 17 декабря
|
Закрытие 17 декабря
|
Изменения
|
42,28/42,31
|
42,39/42,42
|
11/11
|
49,54/49,56
|
49,78/49,80
|
24/24
Официальный курс: доллар — 42,34 грн, евро — 49,63 грн.
Средний курс в банках: 42,10−42,50 грн/доллар, 49,40−49,98 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,30−42,38, евро — 49,70−49,88 грн.
Источник: Минфин
