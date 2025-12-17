Multi от Минфин
17 декабря 2025, 14:02 Читати українською

Хакеры угрожают слить данные премиум-пользователей Pornhub

Известная хакерская группа ShinyHunters заявила о похищении конфиденциальных данных пользователей платной подписки крупнейшего в мире порносайта Pornhub. Злоумышленники требуют выкуп в биткойнах, угрожая в противном случае опубликовать личную информацию клиентов в открытом доступе. Об этом сообщает Reuters.

Известная хакерская группа ShinyHunters заявила о похищении конфиденциальных данных пользователей платной подписки крупнейшего в мире порносайта Pornhub.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно об утечке

Хотя точные масштабы взлома пока неизвестны, хакеры предоставили журналистам образец похищенной базы данных. Агентство Reuters смогло частично подтвердить ее подлинность: по меньшей мере трое бывших пользователей Pornhub (двое из Канады и один из США) подтвердили, что информация о них в слитом файле является правдивой, хотя и касается периода нескольких лет назад.

Поиск виновных

Ситуация осложняется противоречивыми заявлениями относительно источника утечки:

  • Позиция Pornhub: 12 декабря компания сообщила об инциденте кибербезопасности, связанном со сторонним провайдером аналитики Mixpanel. По их словам, утечка произошла в среде партнера и коснулась «ограниченного набора аналитических событий» некоторых премиум-пользователей.
  • Позиция Mixpanel: Аналитическая компания категорически отрицает свою причастность. Хотя Mixpanel признала факт собственного инцидента безопасности в ноябре 2025 года, там утверждают, что Pornhub не был среди пострадавших клиентов. В Mixpanel предполагают, что если данные и попали к хакерам, то это не связано с их уязвимостью.

Кто такие ShinyHunters

ShinyHunters — это известная кибергруппировка, которую в последние месяцы связывают с серией громких взломов и попыток вымогательства. Среди их недавних жертв называют клиентов Salesforce и ряд люксовых ритейлеров в Великобритании.

Чем это грозит пользователям

Утечка данных с сайтов для взрослых значительно опаснее взлома обычного интернет-магазина. Помимо финансовых рисков (если в базе есть данные карт), жертвы сталкиваются с угрозой шантажа и разрушения репутации.

В подобных случаях хакеры или мошенники часто используют полученные email-адреса и имена для рассылки писем с угрозами раскрыть родственникам или работодателям информацию о предпочтениях пользователя, если тот не заплатит выкуп. Даже сам факт наличия человека в базе премиум-подписчиков Pornhub может быть использован для социального давления, особенно если речь идет о публичных лицах или жителях стран с консервативными взглядами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
