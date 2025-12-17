На дорогах Китая появились роботы-регулировщики и машины, понимающие их жесты (видео)

Светофор в качестве одного из средств регулирования движения появился значительно позже системы сигналов регулировщика, поэтому от водителей при получении прав традиционно требуется знание его жестов. В Китае бортовая система автопилота XPeng уже продемонстрировала способность подчиняться требованиям регулировщика, а ещё на улицах появились заменяющие их человекоподобные роботы.

Замена регулировщика

Вряд ли работу регулировщика можно считать престижной и комфортной, поскольку условия труда далеки от идеальных, а нагрузка высока даже в странах с высокой водительской дисциплиной. По этой причине власти китайского Ханчжоу справедливо предположили, что заменить регулировщика роботом необходимо при первой возможности.

Специально разработанная для этих целей модель Hangxing No. 1 уже проходит испытания на одном из оживлённых перекрёстков Ханчжоу.

Как выглядит робот

Имеющий контрастную окраску и оснащенный проблесковыми маячками робот на колесном подиуме способен регулировать дорожное движение при помощи жестов рук, а также распознавать нарушения и делать голосовые замечания провинившимся, а также свистеть для привлечения внимания.

Он синхронизируется с муниципальной системой управления дорожным движением, а потому может работать вместе с окрестными светофорами.

Дальнейшее обучение большой языковой модели должно позволить такому роботу более эффективно взаимодействовать с участниками дорожного движения.

Пока перечень доступных роботу-регулировщику жестов ограничен, но зато он может эффективно фиксировать нарушения ПДД и даже идентифицировать тех, кто ездит на двухколесном транспорте без шлема или переходит дорогу в неразрешённом месте.

Это не первый случай использования роботов для контроля за общественным порядком в Китае, поскольку в качестве патрульных человекоподобных роботов местная полиция начала использовать в рамках эксперимента ещё год назад.