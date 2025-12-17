Курс валют в среду: евро и доллар дорожают

В среду, 17 декабря, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 8 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 9 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,50 грн. Евро покупают за 49,40 грн, а продают за 49,99 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,25−42,35, евро — 49,65−49,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,28−42,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,53−49,56 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту