17 декабря 2025, 10:00 Читати українською

New York Times назвала процент прекращенных при Трампе дел против криптокомпаний

После возвращения Дональда Трампа на должность президента США, Комиссия по ценным бумагам и биржам США приостановила или прекратила около 60% дел, связанных с криптокомпаниями. Об этом пишет New York Times.

огласно публикации издания New York Times (NYT), после возвращения Дональда Трампа на должность президента США, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила или прекратила около 60% дел, связанных с криптокомпаниями.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Поблажки SEC

SEC гораздо чаще прекращала дела, связанные с криптовалютами, чем разбирательства против традиционных компаний, нарушивших законы о ценных бумагах, отметили журналисты NYT.

В статье упоминаются громкие дела, начатые регулятором против компаний. К примеру, судебное разбирательство с Ripple, которую несколько лет назад SEC обвинила в организации незарегистрированного первичного предложения монет (ICO).

Также указано дело против крупнейшей криптобиржи Binance, которой регулятор предъявил претензии за торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

После прихода новой администрации США, финансовый регулятор больше не ведет расследований «против компании, имеющей связи с Трампом», написали журналисты New York Times, имея в виду Binance.

Ранее о сотрудничестве Binance и семьи Трампа написало издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, за что основатель Binance Чанпэн Чжао пригрозил подать на него в суд.

SEC заявила The New York Times, что политический фаворитизм не имеет никакого отношения к ее действиям.

Ведомство лишь стремится правильно применить действующие законы по отношению к криптовалютам, поэтому прекращение расследования деятельности многих криптокомпаний произошло по юридическим и политическим причинам.

Издание признало, что не обнаружило никаких доказательств того, что Трамп мог оказывать давление на ведомство ради прекращения дел против отраслевых компаний.

Руководитель отдела исследований Galaxy Digital Алекс Торн назвал нелогичной идею о том, что смягчение регулирования криптовалют за последний год связано с личными интересами президента, а не с тем, что жесткая позиция регулятора при прежней администрации Байдена была совершенно безумной.

По словам Торна, участники отрасли более четырех лет пытались убедить ведомство прекратить нападки и разработать четкое руководство для работы криптокомпаний.

В январе комиссар SEC Кэролайн Креншоу, принадлежащая к Демократической партии, покинет ведомство, проработав 18 месяцев после истечения своего первоначального срока работы в SEC.

Ранее Креншоу раскритиковала регулирование криптовалют при Трампе, сравнив его с падающей башней Дженга.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

