Минюст объяснил, как суд определяет размер алиментов

Министерство юстиции напомнило о ключевых факторах, которые суд учитывает при определении размера алиментов на ребенка. Алименты могут взиматься в доле от дохода плательщика или в фиксированной сумме. Об этом говорится в сообщении Минюста.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что оценивает суд

состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика;

наличие других иждивенцев (детей, нетрудоспособных супругов, родителей);

имущество и имущественные права (недвижимость, автомобили, средства, корпоративные права, интеллектуальная собственность);

доказаны расходы плательщика, если они превышают десятикратный прожиточный минимум для трудоспособного лица без подтверждения источника средств;

другие существенные обстоятельства.

Минимальный размер алиментов — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Рекомендуемый — полный прожиточный минимум, если у плательщика есть финансовая возможность.

Если расходы плательщика значительно превышают задекларированный доход без доказательств законного источника, суд может определить алименты не только по официальному заработку, но и с учетом фактических обстоятельств.