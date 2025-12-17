Министерство юстиции напомнило о ключевых факторах, которые суд учитывает при определении размера алиментов на ребенка. Алименты могут взиматься в доле от дохода плательщика или в фиксированной сумме. Об этом говорится в сообщении Минюста.
Минюст объяснил, как суд определяет размер алиментов
Что оценивает суд
- состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика;
- наличие других иждивенцев (детей, нетрудоспособных супругов, родителей);
- имущество и имущественные права (недвижимость, автомобили, средства, корпоративные права, интеллектуальная собственность);
- доказаны расходы плательщика, если они превышают десятикратный прожиточный минимум для трудоспособного лица без подтверждения источника средств;
- другие существенные обстоятельства.
Минимальный размер алиментов — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Рекомендуемый — полный прожиточный минимум, если у плательщика есть финансовая возможность.
Если расходы плательщика значительно превышают задекларированный доход без доказательств законного источника, суд может определить алименты не только по официальному заработку, но и с учетом фактических обстоятельств.
