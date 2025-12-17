До 31 декабря украинцы могут вернуть часть налогов, уплаченных в 2024 году: ГНС рассказала как

До 31 декабря включительно можно подать право на имущественное состояние и доходы и воспользоваться правом на налоговую скидку. После этой даты возможность получить компенсацию через год исчезает безвозвратно. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка — это механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц. Ею могут воспользоваться все официально трудоустроенные украинцы, имеющие документально подтвержденные расходы, подпадающие под возмещение.

Что можно включить в налоговую скидку

Перечень расходов в 2024 году достаточно широк. В него входят:

Оплата обучения — за себя или членов семьи первой степени родства или лица, над которым установлена опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.

Пожертвования и благотворительные взносы — в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но не более 4% от общего дохода.

Оплата за пользование ипотечным жилищным кредитом — часть суммы процентов за пользование кредитом.

Страховые платежи и пенсионные взносы — по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом.

Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии — оплата вспомогательных репродуктивных технологий, но не более суммы, равной трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.

Оплата государственных услуг — стоимость государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.

Расходы на переоборудование транспортного средства — суммы затрат на переоборудование транспортного средства с использованием в виде топлива моторного смесевого биоэтанола биодизеля сжатого или сжиженного газа других видов биотоплива.

Расходы на строительство (приобретение) доступного жилья — суммы расходов на уплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья.

Расходы на аренду жилья — для внутренне перемещенных лиц (при определенных условиях).

Расходы на приобретение акций предприятия Дия Сити — расходы на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента Дия Сити.

Плательщик должен предоставить копии документов, подтверждающих эти расходы: договоры, квитанции, чеки, платежные поручения.

Что важно знать перед подачей декларации

Декларацию можно подать по месту регистрации или в электронном виде.

Почтовая отправка должна содержать описание вложения и сообщения о вручении.

Сумма возмещения перечисляется на банковский счет плательщика в течение 60 календарных дней после подачи декларации.

Как подать декларацию

Удобнее всего — через Электронный кабинет плательщика: можно заполнить декларацию онлайн, прикрепить сканы документов и отправить без визита в налоговую.

Лично в органе ГНС — для желающих подать бумажную декларацию.

По почте — заранее, чтобы отправка успела поступить до конца года.