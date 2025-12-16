Курс валют во вторник: доллар в банках подорожал на пять копеек

Во вторник, 16 декабря, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,40 грн. Евро покупают за 49,20 грн, а продают за 49,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,25−42,34, евро — 49,70−49,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,06−42,10 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,44−49,47 грн/евро.

