Европейские рейтинги зарплат: какие страны предлагают самую высокую среднюю зарплату?

Средняя годовая зарплата на одного работника в ЕС составляет 39808 евро . Среди стран ЕС она колеблется от 15387 евро в Болгарии до 82969 евро в Люксембурге, что в 5,4 раза выше. Об этом пишет Finance.yahoo.com.

Где самые средние зарплаты

Кроме Люксембурга средняя зарплата превышает 50 000 евро еще в пяти странах: Дании, Ирландии, Бельгии, Австрии и Германии.

Внизу рейтинга кроме Болгарии средняя годовая зарплата на одного работника составляет менее 20 000 евро в Греции и Венгрии.

Во многих странах значительная часть людей работает неполный рабочий день, хотя Евростат корректирует данные, чтобы показать, каким был бы средний показатель, если бы все работники работали полный рабочий день.

Цифры показывают, что зарплаты в целом выше в Западной и Северной Европе и ниже в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Причины разницы в оплате труда

Джулия Де Лаццари, экономист Международной организации труда (МОТ), подчеркнула, что экономическая структура и производительность труда стран являются ключевой причиной отличий между странами.

«Высшая производительность позволяет странам поддерживать более высокую заработную плату», — сказала она Euronews Business.

Лаццари отметила, что страны с большей долей секторов с высокой добавленной стоимостью, таких как финансы, ИТ и передовое производство, как правило, имеют более высокую заработную плату по сравнению со странами, где занятость сосредоточена в секторах с более низкой добавленной стоимостью.

К последним относятся такие отрасли как сельское хозяйство, текстильная промышленность или базовые услуги.

Средняя зарплата в Украине

В октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26913 грн. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в сентябре (26623 грн). Самые большие доходы фиксируются в столице, а самый высокий уровень зарплат — в сфере информационных технологий.

Данные Госстата показывают значительный разрыв в уровне оплаты труда между регионами.

Тройка регионов с самой высокой средней зарплатой: Киев — 40 738 грн; Луганская область — 30 675 грн; Днепропетровская область — 27 892 грн.

Тройка регионов с самой низкой средней зарплатой: Черновицкая область — 19 343 грн; Кировоградская область — 19 920 грн; Черниговская область — 20 561 грн.