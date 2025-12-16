Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
16 декабря 2025, 11:10

PayPal подал заявку на создание промышленного банка

PayPal Holdings, Inc подала в понедельник заявки на создание PayPal Bank, промышленной кредитной компании с лицензией штата Юта, согласно пресс-релизу компании.

PayPal Holdings, Inc подала в понедельник заявки на создание PayPal Bank, промышленной кредитной компании с лицензией штата Юта, согласно пресс-релизу компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Зачем это PayPal

Заявки были поданы в Департамент финансовых учреждений Юты и Федеральную корпорацию по страхованию вкладов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Зачем это PayPal

Заявки были поданы в Департамент финансовых учреждений Юты и Федеральную корпорацию по страхованию вкладов. В случае одобрения предлагаемый банк будет сосредоточен на предоставлении решений по бизнес-кредитованию малым предприятиям в США.

С 2013 года PayPal предоставил более $30 млрд в виде займов и оборотного капитала более чем 420 000 бизнес-аккаунтов по всему миру.

Компания заявила, что создание PayPal Bank позволит ей предлагать эти услуги более эффективно, уменьшая зависимость от третьих сторон. Этот кредитный бизнес вносит вклад в впечатляющий годовой доход PayPal в размере $32,9 млрд.

«Обеспечение капитала остается значительным препятствием для малых предприятий, стремящихся расти и масштабироваться», — сказал Алекс Крисс, президент и генеральный директор PayPal.

Компания указала, что PayPal Bank также будет предлагать процентные сберегательные счета клиентам. Депозиты клиентов будут иметь право на страховое покрытие FDIC.

Кроме того, банк будет стремиться к прямому членству в карточных сетях, чтобы дополнить существующие банковские отношения для обработки и расчетных операций.

Мара Макнил была выбрана на должность президента PayPal Bank. Макнил имеет более 25 лет опыта в сфере финансовых услуг и ранее занимала должность президента и генерального директора Toyota Financial Savings Bank.

Процесс подачи заявки подлежит одобрению регулирующими органами, и нет гарантии, что заявки будут одобрены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
