PayPal подал заявку на создание промышленного банка

PayPal Holdings, Inc подала в понедельник заявки на создание PayPal Bank, промышленной кредитной компании с лицензией штата Юта, согласно пресс-релизу компании.

Зачем это PayPal

Заявки были поданы в Департамент финансовых учреждений Юты и Федеральную корпорацию по страхованию вкладов. В случае одобрения предлагаемый банк будет сосредоточен на предоставлении решений по бизнес-кредитованию малым предприятиям в США.

С 2013 года PayPal предоставил более $30 млрд в виде займов и оборотного капитала более чем 420 000 бизнес-аккаунтов по всему миру.

Компания заявила, что создание PayPal Bank позволит ей предлагать эти услуги более эффективно, уменьшая зависимость от третьих сторон. Этот кредитный бизнес вносит вклад в впечатляющий годовой доход PayPal в размере $32,9 млрд.

«Обеспечение капитала остается значительным препятствием для малых предприятий, стремящихся расти и масштабироваться», — сказал Алекс Крисс, президент и генеральный директор PayPal.

Компания указала, что PayPal Bank также будет предлагать процентные сберегательные счета клиентам. Депозиты клиентов будут иметь право на страховое покрытие FDIC.

Кроме того, банк будет стремиться к прямому членству в карточных сетях, чтобы дополнить существующие банковские отношения для обработки и расчетных операций.

Мара Макнил была выбрана на должность президента PayPal Bank. Макнил имеет более 25 лет опыта в сфере финансовых услуг и ранее занимала должность президента и генерального директора Toyota Financial Savings Bank.

Процесс подачи заявки подлежит одобрению регулирующими органами, и нет гарантии, что заявки будут одобрены.