Трамп подал в суд на BBC: требует $5 млрд за недобросовестный монтаж своей речи

С чем с вязан иск

Иск связан с отредактированной в программе Panorama речью Трампа, произнесенной в день штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года.

Британская вещательная корпорация обвиняется в создании «ложного, клеветнического, обманчивого, уничижительного, подстрекательского и злонамеренного образа президента Трампа» в документальном фильме программы Panorama. В иске утверждается, что фильм был создан в рамках «наглой попытки вмешаться в исход выборов и повлиять на них в ущерб президенту Трампу».

«В документальном фильме Panorama ложно показано, как президент Трамп говорит своим сторонникам: «Мы пойдем к Капитолию, и я буду там с вами. И мы будем бороться. Мы будем бороться изо всех сил, и если вы не будете бороться изо всех сил, у вас больше не будет страны», — говорится в нем. Республиканец «никогда не произносил этих слов», подчеркивается в иске. Там утверждается, что фраза «и мы будем бороться» была произнесена Трампом почти через 55 минут после того, как он сказал: «Я буду с вами».

Как писала The Telegraph, в документальном фильме «Трамп: второй шанс?», вышедшем в прошлом году, были смонтированы две разные части его выступления, из-за чего создалось впечатление, будто республиканец прямо призывает к беспорядкам у Капитолия.

В оригинале речи 6 января он заявил: «Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов». А в программе Panorama слова политика были смонтированы так: «Мы пойдем к Капитолию… и я пойду с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил».

Председатель Совета Би-би-си Самир Шах извинился за произошедшее, объяснив, что речь была отредактирована, дабы «донести послание президента Трампа, чтобы аудитория Panorama могла лучше понять, как оно было воспринято сторонниками президента Трампа и что происходило в тот момент».

На фоне скандала генеральный директор британской вещательной корпорации Тим Дэйви и глава BBC News (основного операционного подразделения Би-би-си, отвечающего за сбор и производство новостных материалов и программ о текущих событиях) Дебора Тернесс ушли в отставку.