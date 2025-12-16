В НБУ назвали основные драйверы роста реального ВВП

В ІІІ квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 2,1% в годовом измерении (р/с), а по сравнению с предыдущим кварталом — на 0,8% в сезонно скорректированном измерении. Темпы восстановления экономики ускорились по сравнению с ІІ кварталом 2025 года. Об этом говорится в комментарии Нацбанка.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Драйвер роста ВВП

Как и прогнозировал НБУ, темпы восстановления экономики ускорились по сравнению с ІІ кварталом 2025 года. Основным драйвером являлся фискальный импульс, обусловленный расширением бюджетных расходов. Большое влияние на экономический рост оказала и лучшая ситуация в энергетическом секторе в ІІІ квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.

Фактические темпы роста реального ВВП соответствовали оценке Национального банка, обнародованной в Инфляционном отчете за октябрь 2025 года.

Восстановление экономики

Потребление сектора государственного управления возросло на 12,2% г/г, обеспечив наибольший положительный вклад в изменение реального ВВП — на уровне 4,1 в. п. Такой фискальный импульс стал возможным благодаря существенному международному финансированию. Конечные расходы домохозяйств в дальнейшем увеличивались (на 6,7% г/г), а их вклад в динамику ВВП оставался положительным (3,9 п. п.).

Рост инвестиций

Валовое накопление основного капитала в годовом исчислении возросло на 11,5% г/г и обеспечило весомый положительный вклад в изменение реального ВВП (2,2 в. п.). Помимо оживления активности в строительстве продолжалось наращивание инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции и проекты оборонного сектора. Этому, в частности, способствовали и значительные капитальные расходы бюджета, номинальные объемы которых в ІІІ квартале были одними из самых высоких с начала полномасштабного вторжения (больше были только в IV кварталах 2023 и 2024 годов).

Отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП увеличился

Физические объемы экспорта в дальнейшем сокращались из-за низких запасов сельскохозяйственной продукции и слабого спроса на продукцию горно-металлургического комплекса, а также новых условий торговли с ЕС.

В то же время, рост импорта товаров и услуг ускорился на фоне наращивания закупок машиностроительной и металлургической продукции для повышения обороноспособности и восстановления инфраструктуры. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в смену ВВП вырос до 8,9 в. п.

Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными

Расширение расходов бюджета поддержало сектор государственного управления и обороны, валовая добавленная стоимость (ВДВ) которых увеличилась на 15,1% г/г. Рост происходил и в других бюджетных секторах, в частности в секторе образования, здравоохранения и социальной помощи.

Лучшая ситуация в энергетике в ІІІ квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года способствовала ускорению роста ВДС энергетического сектора (до 6,7% г/г) и поддержала другие сектора экономики. В частности, ВДС обрабатывающей промышленности увеличилась на 1,7% г/г, а темпы сокращения ВДВ в добывающей промышленности замедлились до 2,1% г/г.

Благодаря устойчивому внутреннему спросу, стабильному энергоснабжению и государственным программам поддержки существенно ускорился рост объемов строительных работ — до 31,5% р/с. На фоне увеличения частного потребления в дальнейшем росла ВДС сектора торговли (на 2,6% г/г).

Сокращение результатов сельского хозяйства замедлилось до 12,3%, учитывая перенос сбора части урожаев с ІІ на ІІІ квартал. В то же время жатва поздних культур происходит медленнее, чем ожидалось ранее, что приведет к аналогичному перераспределению с III на IV квартал.

Ситуация в птицеводстве в целом оставалась стабильной, а производство в животноводстве в дальнейшем уменьшалось из-за ухудшения эпизоотической ситуации и последствий войны.

Также продолжалось падение результатов транспортной отрасли, что углубилось до 9,3% г/г на фоне уменьшения экспортных перевозок.

Прогнозы по восстановлению

Согласно октябрьскому прогнозу НБУ в ІV квартале 2025 года восстановление экономики ускорится до 3,4% благодаря расширению бюджетных стимулов и частного потребления. Учитывая результаты предыдущих кварталов, НБУ ожидает, что по итогам 2025 года рост реального ВВП будет близок к октябрьскому прогнозу (1,9%).

В последующие годы прогнозируется умеренное ускорение экономического роста (до 2−3%) за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонного комплекса.

Полномасштабная война остается основным риском экономического развития. Кроме того, значительное влияние на динамику ВВП может оказать и реализация рисков, в частности, связанных с неритмичностью и/или недостаточностью внешнего финансирования.

В то же время сохраняется вероятность реализации положительных сценариев. Они, прежде всего, связаны с возможным усилением военной и финансовой поддержки партнеров и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины.