В НБУ назвали основные драйверы роста реального ВВП

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 декабря 2025, 8:27 Читати українською

В НБУ назвали основные драйверы роста реального ВВП

В ІІІ квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 2,1% в годовом измерении (р/с), а по сравнению с предыдущим кварталом — на 0,8% в сезонно скорректированном измерении. Темпы восстановления экономики ускорились по сравнению с ІІ кварталом 2025 года. Об этом говорится в комментарии Нацбанка.

В ІІІ квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 2,1% в годовом измерении (р/с), а по сравнению с предыдущим кварталом — на 0,8% в сезонно скорректированном измерении.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Драйвер роста ВВП

Как и прогнозировал НБУ, темпы восстановления экономики ускорились по сравнению с ІІ кварталом 2025 года. Основным драйвером являлся фискальный импульс, обусловленный расширением бюджетных расходов. Большое влияние на экономический рост оказала и лучшая ситуация в энергетическом секторе в ІІІ квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.

Фактические темпы роста реального ВВП соответствовали оценке Национального банка, обнародованной в Инфляционном отчете за октябрь 2025 года.

Восстановление экономики

Потребление сектора государственного управления возросло на 12,2% г/г, обеспечив наибольший положительный вклад в изменение реального ВВП — на уровне 4,1 в. п. Такой фискальный импульс стал возможным благодаря существенному международному финансированию. Конечные расходы домохозяйств в дальнейшем увеличивались (на 6,7% г/г), а их вклад в динамику ВВП оставался положительным (3,9 п. п.).

Рост инвестиций

Валовое накопление основного капитала в годовом исчислении возросло на 11,5% г/г и обеспечило весомый положительный вклад в изменение реального ВВП (2,2 в. п.). Помимо оживления активности в строительстве продолжалось наращивание инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции и проекты оборонного сектора. Этому, в частности, способствовали и значительные капитальные расходы бюджета, номинальные объемы которых в ІІІ квартале были одними из самых высоких с начала полномасштабного вторжения (больше были только в IV кварталах 2023 и 2024 годов).

Отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП увеличился

Физические объемы экспорта в дальнейшем сокращались из-за низких запасов сельскохозяйственной продукции и слабого спроса на продукцию горно-металлургического комплекса, а также новых условий торговли с ЕС.

В то же время, рост импорта товаров и услуг ускорился на фоне наращивания закупок машиностроительной и металлургической продукции для повышения обороноспособности и восстановления инфраструктуры. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в смену ВВП вырос до 8,9 в. п.

Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными

Расширение расходов бюджета поддержало сектор государственного управления и обороны, валовая добавленная стоимость (ВДВ) которых увеличилась на 15,1% г/г. Рост происходил и в других бюджетных секторах, в частности в секторе образования, здравоохранения и социальной помощи.

Лучшая ситуация в энергетике в ІІІ квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года способствовала ускорению роста ВДС энергетического сектора (до 6,7% г/г) и поддержала другие сектора экономики. В частности, ВДС обрабатывающей промышленности увеличилась на 1,7% г/г, а темпы сокращения ВДВ в добывающей промышленности замедлились до 2,1% г/г.

Благодаря устойчивому внутреннему спросу, стабильному энергоснабжению и государственным программам поддержки существенно ускорился рост объемов строительных работ — до 31,5% р/с. На фоне увеличения частного потребления в дальнейшем росла ВДС сектора торговли (на 2,6% г/г).

Сокращение результатов сельского хозяйства замедлилось до 12,3%, учитывая перенос сбора части урожаев с ІІ на ІІІ квартал. В то же время жатва поздних культур происходит медленнее, чем ожидалось ранее, что приведет к аналогичному перераспределению с III на IV квартал.

Ситуация в птицеводстве в целом оставалась стабильной, а производство в животноводстве в дальнейшем уменьшалось из-за ухудшения эпизоотической ситуации и последствий войны.

Также продолжалось падение результатов транспортной отрасли, что углубилось до 9,3% г/г на фоне уменьшения экспортных перевозок.

Прогнозы по восстановлению

Согласно октябрьскому прогнозу НБУ в ІV квартале 2025 года восстановление экономики ускорится до 3,4% благодаря расширению бюджетных стимулов и частного потребления. Учитывая результаты предыдущих кварталов, НБУ ожидает, что по итогам 2025 года рост реального ВВП будет близок к октябрьскому прогнозу (1,9%).

В последующие годы прогнозируется умеренное ускорение экономического роста (до 2−3%) за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонного комплекса.

Полномасштабная война остается основным риском экономического развития. Кроме того, значительное влияние на динамику ВВП может оказать и реализация рисков, в частности, связанных с неритмичностью и/или недостаточностью внешнего финансирования.

В то же время сохраняется вероятность реализации положительных сценариев. Они, прежде всего, связаны с возможным усилением военной и финансовой поддержки партнеров и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами