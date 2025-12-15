Курс доллара США пошел вниз во время межбанковских торгов в понедельник, 15 декабря. В то же время курс евро остался стабильным. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар подешевел на межбанке в понедельник
|
Открытие 15 декабря
|
Закрытие 15 декабря
|
Изменения
|
42,19/42,21
|
42,06/42,10
|
13/11
|
49,49/49,50
|
49,48/49,51
|
1/1
Официальный курс: доллар — 42,25 грн, евро — 49,65 грн.
Средний курс в банках: 42,00−42,45 грн/доллар, 49,30−49,90 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,25−42,35, евро — 48,70−49,90 грн.
Источник: Минфин
