С начала 2025 года более 11 тысяч компаний прекратили свою деятельность в Украине

Более 11 тысяч компаний прекратили свою деятельность за 11 месяцев 2025 г. по данным Единого государственного реестра. Треть закрытий пришлась на Киев, Днепропетровщину и Львовщину. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Сколько закрылось компаний

11223 компании закрылись в этом году в Украине. Всплеск закрытий пришелся на сентябрь, когда одновременно свою работу прекратили 1464 предприятия.

Если же изучать средний срок жизни бизнеса с учетом организационно-правовой формы компании, то наиболее жизнеспособными стали акционерные общества — средний возраст закрытых бизнесов в этом году достиг 28 лет и 7 месяцев. Несколько отстали органы местного самоуправления — 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия — 26 лет и 7 месяцев.

А вот минимальный срок жизни оказался у благотворительных организаций: 5 лет, обслуживающих кооперативов — 7 лет 5 месяцев и ООО — 8,5 лет.

Где чаще всего закрывались

Чаще всего компании сворачивались в Киеве — 1289, или 12% от общего количества. Далее — Днепропетровщина (824 закрытия), Львовщина (772), Одесщина (738) и Киевщина (589).

В каких сферах чаще всего закрывают бизнес

Считая количественно, наиболее уязвимыми в этом году оказались общественные организации — 1498 прекращений в этом году. Средний срок жизни ОО в Украине — 11 лет. Заметим, что раньше мы рассказывали о сложностях с отчетом у таких компаний: собственно, в этом году 89% ГО не представили ежегодный финансовый отчет.

Значительные потери наблюдаются и в оптовой торговле (1001 компания), образовании (981), государственном управлении и обороне (966) и в сельском хозяйстве (794).

Срок существования

Средний срок существования компаний, прекративших работу в этом году, сильно отличается. Дольше всего продержались предприятия сферы образования — 23 года и 10 месяцев, здравоохранения — 23 года и 7 месяцев, а также ветеринарной деятельности — более 22 лет.

Самыми «молодыми» среди наиболее часто закрывавшихся в этом году оказались компании в сфере IT и охранной деятельности, где средний возраст составлял около 5 лет.