Стало известно количество биткоинов у крупных инвесторов

Крупные компании, правительства, централизованные биржи и инвестиционные фонды сконцентрировали 29,8% общего объема первой криптовалюты, находящейся в свободном обращении, подсчитали эксперты ончейн-платформы Glassnode.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто удерживает больше всего криптовалюты

Совокупные запасы всех подобных инвесторов достигли рекордных 5,94 млн BTC. Большая часть криптовалюты удерживается крупными компаниями — 1,07 млн BTC.

Первую позицию занимает Strategy, под управлением которой находится 650 000 BTC, это 3% от эмиссии биткоина. В тройку лидеров вошли MARA Holdings и Twenty One Capital — 52 850 BTC и 37 229 BTC соответственно.

Сейчас 190 публичных и частных фирм продолжают накапливают первую криптовалюту. Объем биткоина на их балансах вырос с января 2023 года на 448%, сообщили в Glassnode.

Централизованные криптобиржи являются вторыми крупнейшими держателями биткоина с 2,94 млн BTC. Среди бирж лидирующие позиции занимают Coinbase и Binance с 800 000 BTC и 550 000 BTC соответственно.

Биржевые фонды (ETF) сконцентрировали 1,31 млн BTC. Большая часть предложения находится у iShares Bitcoin Trust управляющей компании BlackRock — 777 485 BTC.

Аналогичный инструмент компании Fidelity, Wise Origin Bitcoin Fund, смог накопить 202 425 BTC. На третьем месте по числу биткоинов на балансе располагается Bitcoin Trust компании Grayscale — 167 010 BTC.