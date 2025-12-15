Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
15 декабря 2025, 10:28 Читати українською

Прогноз рынка на 15 — 19 декабря 2025 года

Федеральная резервная система США по итогам заседания 9−10 декабря в третий раз с начала 2025 года снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 3.5−3.75% годовых, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил по итогам заседания, что ФРС находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть, как будет развиваться экономика после сегодняшнего решения. Это заявление было воспринято рынком как сигнал возможной паузы в дальнейшем смягчении политики до появления новых макро-данных.

Федеральная резервная система США по итогам заседания 9−10 декабря в третий раз с начала 2025 года снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 3.5−3.75% годовых, что полностью совпало с ожиданиями рынка.

💶 EUR/USD

Несмотря на возможную паузу, трейдеры рассчитают, что в 2026 году ставка будет снижена на 50 б.п. и более. Этот прогноз давит на доллар и толкает пару EUR/USD вверх. В результате она завершила торговую пятидневку вблизи уровня 1.1740 (1.1642 неделю назад). В ближайшее время можно ждать продолжения роста пары с тестированием зоны сопротивления вблизи 1.1820. Следующая цель быков — зона 1.1880−1.1910, уверенный пробой которой даст импульс роста к 1.2000−1.2040. От сопротивления 1.1820 возможен коррекционный откат с последующим снижением в направлении зоны поддержки 1.1680. Более глубокая коррекция может привести к падению котировок в область 1.1620 и далее — к 1.1580.

BTC/USD

Биткоин никак не отреагировал на решение ФРС и завершил пятницу 12 декабря в зоне консолидации на отметке 90,198. Какие-либо прогнозы относительно будущего BTC по-прежнему сделать сложно, отмечают в XFINE. Росту криптовалюты мешает общее снижение риск-аппетитов. От падения ее удерживает слабый доллар, хотя многих не покидает ощущение наступающей крипто-зимы. Однако, по словам Питера Шиффа, главы компании Euro Pacific Capital и известного критика биткойна, упасть BTC до нуля не дадут крупные игроки, фонды и инвесторы, которые вложили в него значительные средства. Одно это должно обнадежить владельцев цифрового «золота». Первая поддержка расположена в зоне 88,000−89,000, следующие — 84,00−86,000 и 80,000. Сверху ближайшее сильное сопротивление — 93,300−95,000, более весомый сигнал бычьего разворота появится при уверенном подъеме выше зоны 99,000−105,000.

🛢Brent

Нефть завершают торговую неделю вблизи отметки 61.0 доллара за баррель. Это тот уровень, от которого можно ожидать отскока вверх, как это произошло в конце ноября, когда цена сначала поднялась до зоны 63.20−63.80, после чего упала к 60.60. Следующая сильная поддержка — минимум октября 60.00. За ней следуют минимумы марта-апреля 58.00−59.00. Уверенный прорыв выше 64.00 усилит бычий импульс с вероятным ростом к 65.00−66.00.

🥇 XAU/USD

Главным бенефициаром по итогам заседания ФРС, считают в XFINE, можно считать золото. В отличие от цифрового «золота», физический металл легко преодолел сопротивление 4,250, достиг высоты 4,453, и финишировал на отметке 4,301 доллара за унцию. Для того, чтобы обновить исторический максимум 4,381, паре XAU/USD осталось совсем немного. А там и до знаковых 5,000 недалеко. Хотя более реальным до конца года представляется взятии высоты 4,500. В случае коррекции, основная поддержка находится на уровне 4,250, следующая — 4,200. Ее пробой откроет путь к 4,160−4.170, далее 4,000−4,030.

📈 Заключение

Предстоящая неделя будет формироваться под влиянием итогов заседания ФРС, выхода ключевых макроэкономических данных и заседаний ведущих центробанков — ЕЦБ и Банка Англии 18 декабря, а также Банка Японии 19 декабря. Кроме того, в центре внимания рынков окажутся данные по розничным продажам и промышленному производству в США, индексам деловой активности PMI в США и Еврозоне, а также инфляционным показателям Великобритании и Японии.

Базовые сценарий для EUR/USD, BTC/USD и Brent — нейтральные, с умеренной склонностью к росту. Для XAU/USD — бычий, с покупкой на отскоках от 4.160 и 4,200.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
