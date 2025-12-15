Курс валют в понедельник: доллар не изменился, евро подорожало в банках

В понедельник, 15 декабря, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке потерял 3 копейки, а в продаже подорожал на 11 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 5 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,45 грн. Евро покупают за 49,27 грн, а продают за 49,91 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,27−42,39, евро — 49,67−49,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,19−42,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,49−49,50 грн/евро.

