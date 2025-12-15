Multi от Минфин
15 декабря 2025, 10:07

ГНС знает о счетах украинцев в Швейцарии, Германии и Австрии: что дальше

За время войны десятки тысяч украинцев переместили свои финансовые активы за границу, при этом остаются налоговыми резидентами Украины или имеют множественное налоговое резидентство. Финучреждения и налоговые органы Украины и страны, где находятся финансовые активы, обменяются информацией о них через CRS (автоматический обмен финансовой и налоговой информацией). Поэтому недекларирование финансовых активов чревато не только штрафами в Украине, но и условным статусом «нелояльного клиента» в зарубежных финансовых учреждениях. Вот что нужно знать, чтобы избежать этих последствий. Об этом рассказал старший партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

За время войны десятки тысяч украинцев переместили свои финансовые активы за границу, при этом остаются налоговыми резидентами Украины или имеют множественное налоговое резидентство.

Итоги 2025 года и планы CRS 3.0 на 2026 год

Летом 2025 года ОЭСР представила Доклад о текущем статусе внедрения стандартов автоматического обмена финансовой информацией: 172 юрисдикции обязались внедрить различные форматы обмена налоговой информацией, а 112 стран уже активно обмениваются данными по стандарту CRS, еще 15 присоединятся к обмену в обмене.

На начало 2025 года налоговые администрации мира обменялись данными о 171 миллионе финансовых счетов с общим объемом активов более 13 трлн евро, что обеспечило миллиардные поступления в бюджеты. В этом году 69 государств, среди которых и Украина, взяли на себя обязательство внедрить Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) до 2026−2028 годов.

Обновления ОЭСР за 2025 год сосредоточены на трех основных моментах:

  1. Структура отчетности о криптоактивах (CARF) — XML-схема и детализация сообщений и обратной связи о данных, представляемых финансовыми учреждениями. Это практически деанонимизирует собственника криптоактива.
  2. Расширение стандарта отчетности (CRS). Теперь он охватывает продукты электронных денег (и их производные — деривативы или другие инвестиционные инструменты) и цифровые валюты центральных банков (CBDC).
  3. Обновлена схема XML-сообщения о состоянии CRS — версия 3.0 (да, уже 3.0!). Это чисто технические аспекты, согласующие обновления CRS и CARF, обеспечивающие их долгосрочную совместимость.

Эти обновления отработаны и согласованы в течение года и будут запущены с 1 января 2026 года.

CRS 2025 в Украине: о чем уже знает налоговая

В 2025 году ГНСУ запустила в разработку ИТ-систему «Обмен информацией с иностранными компетентными органами», которая должна обеспечить прозрачность процессов, контроль сроков и качества обмена, а также повысить эффективность работы налоговой службы по борьбе с международными схемами уклонения от налогообложения.

Как свидетельствуют опубликованные в январе 2025 года результаты отчетности о КИК (контролируемые иностранные компании) за 2022−2023 годы, украинские резиденты подали 39 058 отчетов по 23 689 КИК в 119 странах. Со всеми этими странами Украина будет автоматически обмениваться информацией в рамках CRS. Информация о КИК украинских резидентов, зарегистрированных в США, не являющихся стороной Соглашения CRS, будет предоставлена через американскую систему обмена информацией — FATCA.

Второй автоматический обмен финансовой и налоговой информацией прошел в октябре 2025 года. На этот раз налоговая получила данные не только о новых счетах, но и о счетах, открытых до 01 июля 2023 года. В этот раз информацией из Украины поделилась 71 иностранная юрисдикция, что на 21 страну больше, чем в 2024 году. В частности, присоединились к автообмену ОАЭ, Австрии, Германии и Швейцарии, которые ранее воздерживались от обмена информацией с Украиной.

Их позиция изменилась: первые данные за 2024 год Украина получит от Австрии и Объединенных Арабских Эмиратов уже в 2025 году, а от Швейцарии и Германии — в 2026 году за 2025 год. В результате все счета украинских резидентов, открытые в швейцарских, немецких, ОАЭ и австрийских финансовых учреждениях, теперь будут полностью отображаться в базах данных Государственной налоговой службы Украины.

Практические последствия автоматического обмена информацией за 2025 год мы увидим позже. Нужно время, чтобы ГНСУ сравнила данные об активах и доходах, указанных в налоговых декларациях и КИК-отчетах с информацией, полученной в пределах CRS. После выявления разногласий ГНСУ начнет посылать запросы на предоставление документов и объяснений по выявленным разногласиям.

Если налоговая не получит ответа, получит ее с опозданием или сочтет информацию недостаточной, она начнет налоговые проверки. В случае подтверждения недекларирования и неуплаты налогов с доходов на иностранных счетах налоговая доначислит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, а также штрафные санкции и пеню. Вот тогда, скорее всего, в марте 2026 года ГНСУ парадно отрапортует о миллионах поступлений в бюджет от налогов и штрафов. А информационные ресурсы будут перенасыщены материалами с вариациями по ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

CRS -2026 : информации в налоговой станет больше

С 1 января 2026 года запускается обновленная версия стандарта обмена финансовой информацией (CRS 3.0), которая существенно расширяет перечень информации, подлежащей автоматическому обмену, а именно: электронные деньги в электронных кошельках и платежных системах, цифровые валюты центральных банков (CBDC), криптодеривативы.

В список подотчетных финансовых учреждений (кроме стандартных — банков, платежных систем, страховых компаний и т. п.) приобщаются учреждения, хранящие электронные деньги или CBDC, они теперь будут классифицированы как депозитарные учреждения.

В принципе, новации 2026 года в области автоматического обмена информацией будут относиться в основном к криптоактивам. 69 стран, включая Украину, обязались ввести систему отчетности о криптоактивах (CARF — Crypto-asset Reporting Framework) до 2027−2028 года. В Европе этот стандарт заработает с 1 января 2026 г. на основании директивы DAC8.

Это означает, что максимум до 2028 года информация обо всех транзакциях с виртуальными активами будет подлежать такому же автоматическому обмену, как сейчас происходит с информацией о банковских счетах. Ключевые изменения в стандарте CARF в 2026 году:

  • децентрализованные цифровые платформы (даже некастодиальные DeFi-протоколы) подпадают под обязательство отчитываться, если фактически контролируют транзакции клиентов или выполняют посреднические функции,
  • Liquid staking — передача активов в стейкинг и получение вознаграждения в виде токенов приравнивается к криптоактивам и должно отчитываться,
  • внедряются механизмы идентификации — способы определения ответственных лиц даже в децентрализованных протоколах (через операторов front-end или ключевых разработчиков).

Обновленный стандарт CRS 3.0 с 1 января 2026 существенно углубляет идентификацию лица, подпадающего под автоматический обмен информации. Финансовые учреждения теперь могут верифицировать информацию о налоговом резидентстве клиента через государственные верификационные службы.

Например, если в банк подается tax certificate из Греции, банк может обратиться непосредственно в налоговую службу Греции и запросить соответствующее подтверждение. Банк может сделать вывод, что лицо имеет резидентство не только той страны, паспорт которой она предоставила, но и страны фактического проживания. Для лиц со специальными льготными режимами (гражданство или резидентство по инвестициям) будет применяться углубленная процедура верификации.

Финансовые учреждения будут обязаны четко разграничивать владельца счета и контроллера счета, то есть номинальные владельцы, фидуциары и бенефициарные владельцы должны быть идентифицированы отдельно. Банк должен определить настоящего владельца, получающего экономические выгоды от счета, даже если формально не контролирует его. Кстати, в Украине владелец счета, умышленно представляющий недостоверные сведения и поэтому его счет не определили как подотчетный, подпадает под действие ст. 118−1 НКУ, штраф — 100 размеров минимальной зарплаты.

ОЭСР в течение 2026 года планирует доработать правила и стандарты для обмена информации о недвижимом имуществе и доходах от них — MCAA (IPI MCAA). Под информационный обмен будут подпадать объекты недвижимости, земельные участки в собственности физических и юридических лиц. Источники информации — государственные земельные кадастры и реестры, налоговые и муниципальные базы данных.

Что делать?

Международные системы поиска активов и практического использования этих поисков постоянно усовершенствуются. Дело уже не в том, увидит ли система ваши деньги, а когда, как и с какими последствиями. Данило Гетманцев, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР уже уточнял, что «полученные данные CRS не являются автоматическим доказательством в налоговых кейсах». Но практика наоборот доказывает, что полученные данные о зарубежных активах служат катализатором всплеска преследований по ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Исходя из того, что система контроля информации и ее обмена отслеживает вас еще до момента, когда вы допустите ошибку, не имеет смысла строить собственную финансовую систему с допусками на грани правового фола. Ваша схема не должна отличаться от обычной. Например, факт, когда киевлянин, ведущий бизнес в Польше, заявляет о себе в банк, как налоговый резидент Греции, выходит за пределы обычной ситуации и вызовет соответствующие последствия.

Альтернатива — строить бизнес-схему, да и собственную жизнь, в странах, пока не сотрудничающих с ОЭСР и не внедряющих CRS и CARF. Вопрос, надолго ли?

Источник: Минфин
