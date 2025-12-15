ГНС знает о счетах украинцев в Швейцарии, Германии и Австрии: что дальше

За время войны десятки тысяч украинцев переместили свои финансовые активы за границу, при этом остаются налоговыми резидентами Украины или имеют множественное налоговое резидентство. Финучреждения и налоговые органы Украины и страны, где находятся финансовые активы, обменяются информацией о них через CRS (автоматический обмен финансовой и налоговой информацией). Поэтому недекларирование финансовых активов чревато не только штрафами в Украине, но и условным статусом «нелояльного клиента» в зарубежных финансовых учреждениях. Вот что нужно знать, чтобы избежать этих последствий. Об этом рассказал старший партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

Итоги 2025 года и планы CRS 3.0 на 2026 год

Летом 2025 года ОЭСР представила Доклад о текущем статусе внедрения стандартов автоматического обмена финансовой информацией: 172 юрисдикции обязались внедрить различные форматы обмена налоговой информацией, а 112 стран уже активно обмениваются данными по стандарту CRS, еще 15 присоединятся к обмену в обмене.

На начало 2025 года налоговые администрации мира обменялись данными о 171 миллионе финансовых счетов с общим объемом активов более 13 трлн евро, что обеспечило миллиардные поступления в бюджеты. В этом году 69 государств, среди которых и Украина, взяли на себя обязательство внедрить Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) до 2026−2028 годов.

Обновления ОЭСР за 2025 год сосредоточены на трех основных моментах:

Структура отчетности о криптоактивах (CARF) — XML-схема и детализация сообщений и обратной связи о данных, представляемых финансовыми учреждениями. Это практически деанонимизирует собственника криптоактива. Расширение стандарта отчетности (CRS). Теперь он охватывает продукты электронных денег (и их производные — деривативы или другие инвестиционные инструменты) и цифровые валюты центральных банков (CBDC). Обновлена схема XML-сообщения о состоянии CRS — версия 3.0 (да, уже 3.0!). Это чисто технические аспекты, согласующие обновления CRS и CARF, обеспечивающие их долгосрочную совместимость.

Эти обновления отработаны и согласованы в течение года и будут запущены с 1 января 2026 года.

CRS 2025 в Украине: о чем уже знает налоговая

В 2025 году ГНСУ запустила в разработку ИТ-систему «Обмен информацией с иностранными компетентными органами», которая должна обеспечить прозрачность процессов, контроль сроков и качества обмена, а также повысить эффективность работы налоговой службы по борьбе с международными схемами уклонения от налогообложения.

Как свидетельствуют опубликованные в январе 2025 года результаты отчетности о КИК (контролируемые иностранные компании) за 2022−2023 годы, украинские резиденты подали 39 058 отчетов по 23 689 КИК в 119 странах. Со всеми этими странами Украина будет автоматически обмениваться информацией в рамках CRS. Информация о КИК украинских резидентов, зарегистрированных в США, не являющихся стороной Соглашения CRS, будет предоставлена через американскую систему обмена информацией — FATCA.

Второй автоматический обмен финансовой и налоговой информацией прошел в октябре 2025 года. На этот раз налоговая получила данные не только о новых счетах, но и о счетах, открытых до 01 июля 2023 года. В этот раз информацией из Украины поделилась 71 иностранная юрисдикция, что на 21 страну больше, чем в 2024 году. В частности, присоединились к автообмену ОАЭ, Австрии, Германии и Швейцарии, которые ранее воздерживались от обмена информацией с Украиной.

Их позиция изменилась: первые данные за 2024 год Украина получит от Австрии и Объединенных Арабских Эмиратов уже в 2025 году, а от Швейцарии и Германии — в 2026 году за 2025 год. В результате все счета украинских резидентов, открытые в швейцарских, немецких, ОАЭ и австрийских финансовых учреждениях, теперь будут полностью отображаться в базах данных Государственной налоговой службы Украины.

Практические последствия автоматического обмена информацией за 2025 год мы увидим позже. Нужно время, чтобы ГНСУ сравнила данные об активах и доходах, указанных в налоговых декларациях и КИК-отчетах с информацией, полученной в пределах CRS. После выявления разногласий ГНСУ начнет посылать запросы на предоставление документов и объяснений по выявленным разногласиям.

Если налоговая не получит ответа, получит ее с опозданием или сочтет информацию недостаточной, она начнет налоговые проверки. В случае подтверждения недекларирования и неуплаты налогов с доходов на иностранных счетах налоговая доначислит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, а также штрафные санкции и пеню. Вот тогда, скорее всего, в марте 2026 года ГНСУ парадно отрапортует о миллионах поступлений в бюджет от налогов и штрафов. А информационные ресурсы будут перенасыщены материалами с вариациями по ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

CRS -2026 : информации в налоговой станет больше

С 1 января 2026 года запускается обновленная версия стандарта обмена финансовой информацией (CRS 3.0), которая существенно расширяет перечень информации, подлежащей автоматическому обмену, а именно: электронные деньги в электронных кошельках и платежных системах, цифровые валюты центральных банков (CBDC), криптодеривативы.

В список подотчетных финансовых учреждений (кроме стандартных — банков, платежных систем, страховых компаний и т. п. ) приобщаются учреждения, хранящие электронные деньги или CBDC, они теперь будут классифицированы как депозитарные учреждения.

В принципе, новации 2026 года в области автоматического обмена информацией будут относиться в основном к криптоактивам. 69 стран, включая Украину, обязались ввести систему отчетности о криптоактивах (CARF — Crypto-asset Reporting Framework) до 2027−2028 года. В Европе этот стандарт заработает с 1 января 2026 г. на основании директивы DAC8.

Это означает, что максимум до 2028 года информация обо всех транзакциях с виртуальными активами будет подлежать такому же автоматическому обмену, как сейчас происходит с информацией о банковских счетах. Ключевые изменения в стандарте CARF в 2026 году:

децентрализованные цифровые платформы (даже некастодиальные DeFi-протоколы) подпадают под обязательство отчитываться, если фактически контролируют транзакции клиентов или выполняют посреднические функции,

Liquid staking — передача активов в стейкинг и получение вознаграждения в виде токенов приравнивается к криптоактивам и должно отчитываться,

внедряются механизмы идентификации — способы определения ответственных лиц даже в децентрализованных протоколах (через операторов front-end или ключевых разработчиков).

Обновленный стандарт CRS 3.0 с 1 января 2026 существенно углубляет идентификацию лица, подпадающего под автоматический обмен информации. Финансовые учреждения теперь могут верифицировать информацию о налоговом резидентстве клиента через государственные верификационные службы.

Например, если в банк подается tax certificate из Греции, банк может обратиться непосредственно в налоговую службу Греции и запросить соответствующее подтверждение. Банк может сделать вывод, что лицо имеет резидентство не только той страны, паспорт которой она предоставила, но и страны фактического проживания. Для лиц со специальными льготными режимами (гражданство или резидентство по инвестициям) будет применяться углубленная процедура верификации.

Финансовые учреждения будут обязаны четко разграничивать владельца счета и контроллера счета, то есть номинальные владельцы, фидуциары и бенефициарные владельцы должны быть идентифицированы отдельно. Банк должен определить настоящего владельца, получающего экономические выгоды от счета, даже если формально не контролирует его. Кстати, в Украине владелец счета, умышленно представляющий недостоверные сведения и поэтому его счет не определили как подотчетный, подпадает под действие ст. 118−1 НКУ, штраф — 100 размеров минимальной зарплаты.

ОЭСР в течение 2026 года планирует доработать правила и стандарты для обмена информации о недвижимом имуществе и доходах от них — MCAA (IPI MCAA). Под информационный обмен будут подпадать объекты недвижимости, земельные участки в собственности физических и юридических лиц. Источники информации — государственные земельные кадастры и реестры, налоговые и муниципальные базы данных.

Что делать?

Международные системы поиска активов и практического использования этих поисков постоянно усовершенствуются. Дело уже не в том, увидит ли система ваши деньги, а когда, как и с какими последствиями. Данило Гетманцев, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР уже уточнял, что «полученные данные CRS не являются автоматическим доказательством в налоговых кейсах». Но практика наоборот доказывает, что полученные данные о зарубежных активах служат катализатором всплеска преследований по ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Исходя из того, что система контроля информации и ее обмена отслеживает вас еще до момента, когда вы допустите ошибку, не имеет смысла строить собственную финансовую систему с допусками на грани правового фола. Ваша схема не должна отличаться от обычной. Например, факт, когда киевлянин, ведущий бизнес в Польше, заявляет о себе в банк, как налоговый резидент Греции, выходит за пределы обычной ситуации и вызовет соответствующие последствия.

Альтернатива — строить бизнес-схему, да и собственную жизнь, в странах, пока не сотрудничающих с ОЭСР и не внедряющих CRS и CARF. Вопрос, надолго ли?