15 декабря 2025, 9:59

Новый тренд среди китайских миллиардеров: суррогатное материнство в США

Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, выяснил The Wall Street Journal. Кто-то из них предпочитает заводить мальчиков-наследников, кто-то — девочек, чтобы выдавать их замуж за влиятельных людей. Вокруг этого спроса выросла целая мини-индустрия, пишет издание.

Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, выяснил The Wall Street Journal.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Запрет Китая

В Китае суррогатное материнство запрещено, поэтому обеспеченные люди, которые хотят завести ребенка таким способом, делают это в США — выезжать из КНР с такими целями можно. В основном такие клиенты — это влиятельные руководители, у которых нет времени и желания заводить детей традиционным способом, а также пожилые или однополые пары.

Чтобы обслужить этот спрос, в США возникла целая индустрия из агентств по суррогатному материнству, юристов, клиник, нянь, даже служб доставки детей.

Схемы выстроены таким образом, что родители могут даже не приезжать в США, а просто отправить генетический материал и получить обратно ребенка по цене до $200 тыс.

Раньше китайцы таким образом обходили государственную политику «одна семья — один ребенок»: рожденные в США дети числились американскими, а не китайскими гражданами, и под ограничения не подпадали. В 2015 году политику «одна семья — один ребенок» отменили.

У кого больше детей

Но в последнее время появились подражатели Илона Маска, у которого как минимум 14 детей и который одержим пронатализмом, отмечает WSJ.

Рекордсмен здесь — миллиардер, создатель видеоигр Сюй Бо. Он открыто называет себя «первым отцом Китая», критикует феминизм и хвастается сотней детей — в основном мальчиков, «потому что они превосходят девочек».

Другой китайский бизнесмен, владелец образовательной компании Ван Хуэйву, платил американским моделям и другим женщинам за их яйцеклетки, чтобы завести 10 девочек и однажды выдать их замуж за мировых лидеров.

Неназванный конкурент Вана Хуэйву в образовательной сфере планировал завести 200 детей одновременно, чтобы создать семейное предприятие, но столкнулся с отказом агентств по суррогатному материнству. Он не смог ответить на вопрос, как именно собирается всех их воспитывать.

В другом случае женщина из Китая пыталась «заказать» сотню детей, действуя через несколько агентств. Еще один китайский миллиардер смог успешно завести 20 детей тем же способом.

Некоторые агентства отказывают клиентам, которые хотят завести больше одного-двух детей. Одна из клиенток хотела нанять восемь или десять суррогатных матерей сразу и просила скидку — компания отказала ей с формулировкой «мы не супермаркет».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
